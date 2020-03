Αυξάνονται τα μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού στις ΗΠΑ και το NBA αποφάσισε να βάλει “λουκέτο” στα πάντα, σε ό,τι αφορά τη δική του δικαιοδοσία.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο εκτελεστικός διευθυντής, Άνταμ Σίντλερ, έδωσε την οδηγία να κλείσουν όλες οι εγκαταστάσεις των ομάδων του NBA, ώστε να μην υπάρχει κανείς, ούτε στους τριγύρω δρόμους.

Εκτός από τη δημόσια υγεία δε, στόχος είναι να μπορούν καν να… κλέψουν κάποιοι από τους παίκτες, μήπως και υπάρξει η δυνατότητα να ολοκληρωθεί με κάποιον τρόπο το φετινό πρωτάθλημα.

New ESPN story: The NBA tells its teams that, starting Friday, they must close their facilities to players and staff until further notice. https://t.co/Iflpu1wb8O