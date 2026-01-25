NBA: Οι Μπουλς με buzzer beater νίκησαν τους Σέλτικς, ο Ντόντσιτς κορυφαίος στη νίκη των Λέικερς κόντρα στους Μάβερικς

Οι Σικάγο Μπουλς επικράτησαν με 114-111 των Μπόστον Σέλτικς χάρη στο buzzer beater τρίποντο του Κέβιν Χέρτερ και έφτασαν τις 23 νίκες στο NBA.

Ο Χέρτερ αποφάσισε την ημέρα, που οι Μπουλς απέσυραν τη φανέλα του Ρόουζ, να βάλει το δικό του λιθαράκι με ένα τρίποντο στην εκπνοή του χρόνου. Κορυφαίος για τους «ταύρους» ήταν ο Γουάιτ με 22 πόντους και 7 ασίστ. Ο Χέρτερ είχε 12 πόντους στο παιχνίδι και το τρίποντο της νίκης.

Οι Λέικερς έκαναν την ανατροπή στην έδρα των Μάβερικς με τον Ντόντσιτς να είναι ο κορυφαίος του γηπέδου και πήραν τη νίκη με 116-110. Ο Σλοβένος σταρ είχε 33 πόντους, 8 ριμπάουντ και 11 ασίστ στην αναμέτρηση του NBA.

Οι Μαϊάμι Χιτ συνέτριψαν τους Γιούτα Τζαζ με 146-117 με τον Μπαμ Αντεμπάγιο να κάνει καταπληκτική εμφάνιση με 26 πόντους και 15 ριμπάουντ και είχε για συμπαραστάτη τον Νίκολα Γιόβιτς που πέτυχε 23 πόντους.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ορλάντο Μάτζικ – Κλίβελαντ Καβαλίερς 105-119

Σικάγο Μπουλς – Μπόστον Σέλτικς 114-111

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Λέικερς 110-116

Γιούτα Τζαζ – Μαϊάμι Χιτ 116-147