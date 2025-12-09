NBA: Οι Σπερς με καλάθι στην εκπνοή κέρδισαν τους Πέλικανς, νίκη και για τους Σανς επί των Τίμπεργουλβς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επικράτησαν με 135-132, σε ένα παιχνίδι ποιυ λίγο έλειψαν να αυτοκτονήσουν. Το λέι απ του Χάρπερ έδωσε προβάδισμα στην εκπνοή στην ομάδα των Σπερς, που τελικά έφυγαν με το διπλό από τη Νέα Ορλεάνη και έφτασαν τις 16 νίκες στο NBA.

Ο Μπαρνς με 24 πόντους ήταν ο κορυφαίος των Σπερς σε μία βραδιά που απουσίαζε ο Γουεμπανιάμα, ενώ ο clutch Χάρπερ είχε 22 πόντους στην αναμέτρηση. Για τους Πέλικανς ο Κουίν έκανε το πρώτο του triple double στο NBA με 33 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Οι Φοίνιξ Σανς χάλασαν τη σπουδαία βραδιά του Άντονι Έντουαρντς και έφυγαν με τη νίκη από την έδρα των Τίμπεργουλβς με 108-105. Ο Γουίλιαμς με 22 πόντους και 7 ριμπάουντ ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σανς. Ο Μπουγέα που είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό είχε 5 πόντους για τους νικητές σε 12 λεπτά συμμετοχής.

Οι Πέισερς πήραν τη νίκη χάρη στο δίδυμό από τον Καναδά (Νέμπχαρντ – Μάθουριν), κόντρα στους Κίνγκς με 116-105. Ο Νέμπχαρντ είχε 28 πόντους με 12 ασίστ, ενώ ο δεύτερος πέτυχε 25 πόντους στην αναμέτρηση. Για το Σακραμέντο κορυφαίος ήταν ο Γουέστμπρουκ με τρομερό triple double. Ο Αμερικανός μας θύμισε τις παλιές καλές του εμφανίσεις με 24 πόντους, 13 ριμπάουντ και 14 ασίστ, όμως δεν ήταν αρκετός για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.



Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ιντιάνα Πέισερς – Σακραμέντο Κινγκς 116-105

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Φοίνιξ Σανς 105-108

Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Σαν Αντόνιο Σπερς 132-135