Αθλητικά

Νέα ανάρτηση Γιαννακόπουλου για Γουόκαπ: Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία, στήριξη στον Θωμά

"ΕΟΚ και Πολιτεία δεν υπάρχουν πουθενά", έγραψε με ειρωνική διάθεση ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς/ ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος παρακολουθεί την κόντρα του Τόμας Γουόκαπ με τον Ολυμπιακό, με τον ισχυρό άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να κάνει νέα ανάρτηση για το σίριαλ με τον Τεξανό γκαρντ.

Ο Τόμας Γουόκαπ αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό, προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, μόνο που ο Τεξανός γκαρντ έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και θα μείνει ελεύθερος, μόνο αν οι πρωταθλητές Ευρώπης το επιθυμούν.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται σε κόντρα και δεν αποκλείεται οι διαφορές τους να λυθούν στα δικαστήρια, με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να παρακολουθεί την υπόθεση και να παίρνει… θέση με μία ειρωνική ανάρτηση.

giannakopoulos story full

“Να συμπεριφέρεσαι έτσι σε έναν Έλληνα διεθνή και να μην αντιδράει κανείς να τον προστατεύσει είναι ντροπή. Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία και ΕΟΚ και Πολιτεία δεν υπάρχουν πουθενά. Στήριξη στον Θωμά”, ήταν το μήνυμά του στο Instagram.

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