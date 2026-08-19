Στα σχοινιά οι σχέσεις Ολυμπιακού και Τόμας Γουόκαπ: Το χρονικό της ρήξης μετά από πέντε αγαπημένα χρόνια

Ο Τόμας Γουόκαπ τράβηξε στα άκρα την υπόθεση με το συμβόλαιό του στον Ολυμπιακό, αφού το κατήγγειλε για να καταφέρει να μείνει ελεύθερος, μετά από πέντε χρόνια στην ομάδα του Πειραιά.

Ολυμπιακός και Τόμας Γουόκαπ είχαν γίνει ένα από την πρώτη μέρα που ο Τεξανός ήρθε στο Φάληρο, το 2021 δηλαδή και έκτοτε ήταν από τους κύριους παράγοντες στην επιτυχία της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα, όμως η Dubai BC και το τεράστιο συμβόλαιο που προσφέρει έκανε τον Τεξανό να ψάξει την αποχώρησή του, όχι με τον καλύτερο τρόπο.

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Ο Γουόκαπ κατήγγειλε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θέλει να μείνει ελεύθερος για να μπορέσει να υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές 9.000.000 ευρώ, που του προσφέρει η Dubai BC.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αγκαλιά με τον Τόμας Γουόκαπ μετά την κατάκτηση της GBL/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Η ρήξη Ολυμπιακού και Γουόκαπ

Στα μέσα Ιουνίου ο Τόμας Γουόκαπ είχε ήδη λάβει την πρόταση της Dubai BC και σε δηλώσεις που είχε κάνει είχε φανερώσει τι θα ακολουθούσε στις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό.

«Θέλω να πω μας αρέσει εδώ (σ.σ. η Αθήνα), αλλά πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Σίγουρα μας αρέσει πολύ εδώ αλλά το να κερδίζεις τον σεβασμό από τον σύλλογο έχει να κάνει με το πώς σε εκτιμούν και σε πληρώνουν», είχε δηλώσει ο Τόμας Γουόκαπ.

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Αυτή η δήλωση έφερε και την απάντηση των προέδρων του Ολυμπιακού στην παρουσίαση της συμφωνίας με την Superbet.

«Το συμβόλαιο είναι μία συμφωνία που τηρείται και από τις δύο πλευρές. Αν δει κάποιος την πραγματικότητα των μίντια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της EuroLeague, δεν ξέρω αν γίνεται πουθενά αυτό αλλού. Όταν η ομάδα πετυχαίνει ο παίκτης θέλει περισσότερα λεφτά. Όταν ο παίκτης σέρνεται παίρνει κανονικά τα λεφτά του.

Και εμείς μονά ζυγά χάνουμε. Υπάρχει μία εκπληκτική ευκολία και λέτε να πάρει ο τάδε 2 και ο τάδε 3», είχε αναφέρει ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σε μία δήλωση που φωτογράφιζε τον Τόμας Γουόκαπ και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που ζητούσαν ανανέωση με τεράστια αύξηση των απολαβών τους.

Ο Ολυμπιακός ήταν διατεθημένος να πουλήσει τα δικαιώματα του Γουόκαπ στην Dubai BC, όμως το buy out (2 με 3 εκατομμύρια ευρώ) δεν το πλησίασαν οι ιθύνοντες της ομάδας, κάτι που έφερε τον πανικό που έχει προκληθεί, με τον Τεξανό να θέλει να φύγει και να το κάνει φανερό με έναν άσχημο τρόπο μετά από πέντε χρόνια στο σύλλογο, που τον γιγάντωσε ως αθλητή.

Τί ζητάει ο Γουόκαπ με την καταγγελία του

Ο λόγος που ο Τόμας Γουόκαπ προχώρησε σε καταγγελία είναι για να ζητήσει τη λύση του συμβολαίου του, που έχει ισχύ μέχρι το 2027, εξηγώντας ότι δεν γίνεται να έχει στα χέρια του πρόταση ύψους 3.000.000 ευρώ ετησίως και να μην παραχωρείται, ενώ το συμβόλαιό του είναι κοντά στο 1.000.000 ευρώ.

Ο Ολυμπιακός ανανέωσε αυτόματα το συμβόλαιο του Τεξανού για έναν ακόμα χρόνο, γιατί είχε το δικαίωμα να το κάνει, όμως αν ο Γουόκαπ δεν εμφανιστεί στην έναρξη της καλοκαιρινής προετοιμασίας στις 20 Αυγούστου είναι πιθανό να κάνει προσφυγή για διαφυγόντα κέρδη, αλλά και δυσφήμηση του συλλόγου, κάτι που θα φέρει ακόμα περισσότερη ένταση στις δύο πλευρές.

Ο Γουόκαπ πήγε στην ELPA (σ.σ. συνδικαλιστικό όργανο παικτών της Euroleague) ζητώντας σχετική γνωμοδότηση, ωστόσο έλαβε την απάντηση ότι δεν μπορεί να μείνει ελεύθερος από τη στιγμή που δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Το μέλλον του Τεξανού δεν μπορεί να είναι στο ΣΕΦ

Ο Τόμας Γουόκαπ με τον τρόπο που χειρίστηκε το ζήτημα του συμβολαίου του έχει προκαλέσει αναταραχές στον κόσμο του Ολυμπιακού, που τον είχε στην καρδιά του για όσα πρόσφερε τα τελευταία πέντε χρόνια, με αποκορύφωμα την κατάκτηση της Euroleague την περσινή σεζόν.

Ο Γουόκαπ πανηγυρίζει την κατάκτηση της Euroleague/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Τεξανός δεν είναι εφικτό πλέον να αγωνιστεί με τη φανέλα του Ολυμπιακού, και δεδομένα θα πρέπει να βρεθεί μία λύση για να αποχωρήσει, κάτι που οι Πειραιώτες δεν θα αφήσουν να γίνει χωρίς να λάβουν το κατάλληλο αντίτιμο, καθώς τα δικαιώματα του αθλητή τους ανήκουν.

Οι σχέσεις είναι στο χειρότερο δυνατό σημείο και οι εξελίξεις αναμένονται ραγδαίες, με το γυαλί να μην είναι δυνατό να κολλήσει μετά από τον τόσο ηχηρό τρόπο που ράγισε.