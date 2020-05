Λίγες μόνο ώρες μετά την κατάληψη των social media και του τραπεζικού λογαριασμού του Γιάννη Αντετοκούνμπο, χάκερς “επιτέθηκαν” και σε παίκτη της Αναντολού Εφές.

Πιο συγκεκριμένα, ο Άλεκ Πίτερς που αγωνίζεται φέτος στην πρωτοπόρο της Euroleague, Αναντολού Εφές, τόνισε ότι υπέστη θύμα χάκερς και ζήτησε συγγνώμη για τυχόν μηνύματα που εστάλησαν από τον λογαριασμό του.

“Χάκαραν το instagram μου. Αν δεχθήκατε κάποιο μήνυμα από εμένα, σας ζητώ συγγνώμη και να ξέρετε ότι δεν ήταν από εμένα. Ψάχνω ήδη να δω τι συνέβη”, έγραψε στο twitter ο πρώην παίκτης και της ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

My Instagram has been hacked. If you received anything from me I’m sorry and just know it was not coming from me. Working on it as we speak!