Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δέχθηκε “επίθεση” από χάκερς στους λογαριασμούς του στα social media, αλλά όπως αποκάλυψε η σύντροφός του Μαράια, “χτύπησαν” και τους τραπεζικούς λογαριασμούς του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Κάποια “εμετικά” σχόλια στο twitter σήμαναν “συναγερμό” για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά σύμφωνα με όσα έγραψε σε δική της ανάρτηση η Μαράια, το πρόβλημα ήταν ακόμη μεγαλύτερο.

“Εμετικά” σχόλια στα social media του Αντετοκούνμπο (pics)

«To twitter του Γιάννη, καθώς επίσης τα e-mail του, το τηλέφωνό του και οι τραπεζικοί του λογαριασμοί χακαρίστηκαν. Απολογείται για όσα αναφέρθηκαν και θα επιστρέψει το συντομότερο κοντά σας. Όσα έγραψαν οι χάκερ είναι αηδιαστικά», έγραψε χαρακτηριστικά.

Giannis’ twitter, phone, email and bank accounts were hacked! He genuinely apologizes for everything that was tweeted and he will be back as soon as possible! The things that were said by this hacker were extremely inappropriate and disgusting!