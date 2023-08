Οι παίκτες μπάσκετ της Νέας Ζηλανδίας έκαναν ένα άκρος… τρομακτικό χορό «Χάκα» στο φιλικό απέναντι στον Καναδά, με τις εικόνες να προκαλούν εντυπωσιασμό.

Ο συγκεκριμένος χορός είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη και αποτελεί σήμα κατατεθέν των Νεοζηλανδών, οι οποίοι αν μη τι άλλο ειδικεύονται στην «τέχνη» του Χάκα, η οποία με τα χρόνια έχει γίνει ιεροτελεστία για την χώρα.

Αξίζει να αναφερθεί πως η ομάδα από την Ωκεανία είναι στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που σημαίνει πως οι παίκτες της «γαλανόλευκης» θα έχουν την ευκαιρία να αντικρίσουν τον χορό Χάκα από κοντά.

