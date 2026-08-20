Αθλητικά

Νέες εικόνες από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό: Παίρνει μορφή το σπίτι του τριφυλλιού

Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την αλματώδη εξέλιξη του έργου
Νέες εικόνες από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό: Παίρνει μορφή το σπίτι του τριφυλλιού
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Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό.

Όπως φαίνεται στο νέο βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το σπίτι του τριφυλλιού αρχίζει να παίρνει “σάρκα και οστά” και όλα δείχνουν ότι οι εργασίες δεν πρόκειται να ξεφύγουν από το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί.

Οι εξέδρες, οι πυλώνες και οι βασικές δομές της κατασκευής έχουν κάνει την εμφάνισή τους, ενώ έχουν ξεκινήσει εδώ και εβδομάδες και οι εργασίες για τις εγκαταστάσεις του ερασιτέχνη.

Το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού αναμένεται να παραδοθεί τον Μάιο του 2027.

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