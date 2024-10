Νεκροί δύο αθλητές σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου στην Ανδαλουσία

Είδηση “σοκ” από την Ανδαλουσία. Δύο αθλητές έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη (17.10.2024) κατά την διάρκεια αγώνων τριάθλου του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Σπριντ -στην ισπανική πόλη- όπως επιβεβαίωσε η ίδια Παγκόσμια Ομοσπονδία.

Αμφότεροι, συμμετείχαν στο Σπριντ ηλικιακών ομάδων. Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα, οι δύο αθλητές -ένας 79χροονος Μεξικανός και ένας Βρετανός 59 ετών- πέθαναν από ανακοπή καρδιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγώνες συνεχίστηκαν πατά το θλιβερό γεγονός.

“Με βαθιά λύπη ενημερώνουμε ότι δύο συμμετέχοντες (ένας από το Μεξικό και ένας από τη Μεγάλη Βρετανία) έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Σπριντ από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τριάθλου που διεξάγεται σήμερα, 17 Οκτωβρίου, στο Τορρεμίνος της Ανδαλουσίας.

It is with deep sadness that we can inform that two participants (one from Mexico; one from Great Britain) have died at the World Triathlon Torremolinos-Andalucía AG Sprint Distance World Championships, taking place today, October 17. Our deepest condolences go to their… pic.twitter.com/rp6JjlUEFB