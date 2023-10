Μια τραγική είδηση συγκλονίζει τις τελευταίες ώρες το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Πριν τον αγώνα της Φλαμένγκο με τη Βάσκο ντα Γκάμα (1-0), ένας οπαδός έχασε τη ζωή του σε συγκρούσεις μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων που σημειώθηκαν κοντά στο στάδιο «Μαρακανά».

Ο οπαδός της Φλαμένγκο πυροβολήθηκε την Κυριακή (22.10) πριν τον αγώνα της ομάδας του με την Βάσκο ντα Γκάμα, σε σύγκρουση οπαδών των δυο ομάδων, ενώ υπήρξαν επίσης και τέσσερις σοβαρά τραυματίες. Από αυτούς, οι τρεις πυροβολήθηκαν, ενώ ο ένας έφερε πάνω του τραύματα από μαχαίρι!

Σύμφωνα με το “Globo” ο 27χρονος φίλος των γηπεδούχων δέχθηκε πυροβολισμό στο στήθος. Το επεισόδιο σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Κόσμος, στη δυτική περιοχή του Ρίο ντε Τζανέιρο. Η αστυνομία συνέλαβε 76 άτομα.

Vasco x Flamengo Torcedor do Flamengo baleado na estação de Cosmos zona oeste do Rio pic.twitter.com/szTKz82Dgu

Confrontation between Flamengo and Vasco fans results in injuries after shooting in Rio before classichttps://t.co/PaQu4NUbkq