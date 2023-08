Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκαν η εικόνες σοκ της πορείας της φάλαγγας θανάτου των χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και τα τεράστια έκτασης επεισόδια που προκάλεσαν εκεί και οδήγησαν στο θάνατο 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Οι 150-200 χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ έφτασαν στην Αθήνα με φάλαγγα οχημάτων. Οι εικόνες που τραβήχτηκαν στην Εθνική Οδό δείχνουν την πορεία θανάτου που έκαναν προς την Αθήνα με προορισμό το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα έκαναν γης μαδιάμ με αποτέλεσμα ένας 29χρονος οπαδός των κιτρινόμαυρων να χάσει τη ζωή του από τις μαχαιριές που δέχτηκε.

Η αστυνομία ήταν ενήμερη για την πορεία των Κροατών και τους παρακολουθούσε διακριτικά.

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ παίζει σήμερα το βράδυ (8/8, 21:45) με την ΑΕΚ στα προκριματικά του Champions League, αλλά η UEFA είχε απαγορεύσει την παρουσία των οπαδών της στο γήπεδο, λόγω του κινδύνου επεισοδίων.

Οι Κροάτες όμως, αγνόησαν την απαγόρευση και πήραν το δρόμο για την Αθήνα.

Οι χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ όμως, ήρθαν στην Αθήνα, όχι βέβαια για να πάνε στο γήπεδο, καθώς υπήρχε η απαγόρευση, αλλά για να προκαλέσουν όπως φαίνεται μεγάλα επεισόδια.

Η φάλαγγα των Κροατών ήρθε στην Αθήνα χθες και κάπου εκεί η αστυνομία φαίνεται να τους έχασε. Κάποιοι μπήκαν στην Αττική Οδό με τα οχήματά τους και κάποιοι πήγαν πεζοί σε σταθμό του ΗΣΑΠ (Ειρήνη), όπου πληροφορίες ανέφεραν ότι συναντήθηκαν με οπαδούς του Παναθηναϊκού.

08.08.2023, Dinamo BBB🇭🇷 hooligans at Train station in Athens🇬🇷 before fight. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/FFmomudlQt