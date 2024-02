Νεκρός ποδοσφαιριστής στην Ινδονησία μετά από χτύπημα κεραυνού κατά τη διάρκεια αγώνα

Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους! Σοκαριστική στιγμή, με κεραυνό να “χτυπάει” ποδοσφαιριστή εντός αγωνιστικού χώρου και τον αφήνει νεκρό, κατά τη διάρκεια αγώνα στην Ινδονησία.

Ένας 34χρονος ποδοσφαιριστής της Πέρσικας Σουμπάνγκ (σ.σ. ομάδα από την τρίτη κατηγορία ποδοσφαίρου στην Ινδονησία) σκοτώθηκε από κεραυνό κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα στην έδρα της Μπαντούνγκ FC, το περασμένο Σάββατο (10.02).

Σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral στα social, φαίνεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής να περπατάει στο γήπεδο, μέχρι που από το πουθενά, ένας κεραυνός τον χτυπά και τον σωριάζει στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου “Σιλιγουάνγκι”.

Η εικόνα είναι συγκλονιστική και άφησε τους υπόλοιπους συμπαίκτες σε απόλυτο σοκ, αφού φάνηκε σα να έπεσε ρουκέτα στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά το περιστατικό, ο αθλητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, ο άτυχος άνδρας ενέπνεε μετά το χτύπημα του κεραυνού, αλλά πέθανε κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Lightning kills footballer in Indonesia on field during game



The footballer was reportedly rushed to hospital but died with the damage was severe. pic.twitter.com/5DdgpDVvZ7