Νεκρός βρέθηκε στη λίμνη Keowee της Νότιας Καρολίνα, ένας πρώην παίκτης των ακαδημιών της Νότιγχαμ Φόρεστ, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Πρόκειται για τον 24χρονο Ντέρικ Ότιμ, ο οποίος και είχε αποχωρήσει από τον σύλλογο για τις ΗΠΑ, όπου και συνδύαζε το ποδόσφαιρο με τις σπουδές του στο Xavier University.

Η μοίρα του έπαιξε όμως άσχημο παιχνίδι και έτσι έχασε τη ζωή του πολύ νέος, βυθίζοντας στη θλίψη την αγγλική ομάδα, η οποία και έκανε σχετική ανάρτηση στα social media. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η λίμνη Keowee, θεωρείται από τις πιο φονικές στον κόσμο, με 32 ανθρώπους να έχουν βρεθεί νεκροί σε αυτή, τα τελευταία 25 χρόνια.

Rest in peace, Derrick ❤️

#NFFC are saddened to learn of the passing of former academy player Derrick Otim.



The thoughts of everyone at the club go out to his friends and family at this tragic time. pic.twitter.com/zqR5thSHlm