Η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Έντι Χάου, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, έχοντας το δύσκολο έργο να κρατήσει την ομάδα στην Premier League.

Ο Έντι Χάου υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2024 κι αποτελεί τον διάδοχο του Στιβ Μπρους στον πάγκο της Νιούκαστλ.

O 43χρονος τεχνικός ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2008 από την Μπόρνμουθ, στην οποία παρέμεινε μια τριετία. Ακολούθησε η Μπέρνλι για ενάμιση χρόνο και μετά επέστρεψε στην Μπόρνμουθ για μια οκταετία.

We are delighted to confirm the appointment of Eddie Howe as the club’s new head coach.



Welcome to Newcastle United, Eddie!