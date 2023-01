Με κάθε επισημότητα, ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι ο αντικαταστάτης του Φερνάντο Σάντος στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ είναι και με τη… βούλα ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Πορτογαλίας. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2026 με τους Ίβηρες και παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (09.01)

Ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ γίνεται έτσι -μόλις- ο τρίτος ξένος που θα καθίσει στον πάγκο της Πορτογαλίας, μετά τους Βραζιλιάνους Ότο Γκλόρια και Λουίς Φελίπε Σκολάρι.

Ο Μαρτίνεθ αποχώρησε από την εθνική Βελγίου με την οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας το 2018 μετά την αποτυχία στο παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

