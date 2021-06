Ο Κάιρι Ίρβινγκ δεν θα μπορέσει να βοηθήσει τους Μπρούκλιν Νετς στον τελευταίο αγώνα τους με τους Μιλγουόκι Μπακς, για την ημιτελική σειρά της Ανατολικής Περιφέρειας στο NBA

Θα χάσει τον «τελικό» πρόκρισης στα τελικά της Ανατολής (τα ξημερώματα της Κυριακής (20/06, 03:30). Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα μείνει εκτός του game 7 των Νετς με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που θα γίνει στο Μπρούκλιν.

Θυμίζουμε ότι ο «σταρ» των Νετς τραυματίστηκε (διάστρεμμα) κατά τη διάρκεια του Game 4 της σειράς. Η ομάδα του Μπρούκλιν, πάντως, ξεκαθάρισε ότι αν προκριθεί στους τελικούς της Ανατολής, τότε πιθανότατα ο Ίρβινγκ θα επιστρέψει.

Steve Nash says Kyrie’s injury is not season-threatening and that “he’d be able to return at some point.” https://t.co/6wnlqHsEHI