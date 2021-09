Ο “αστέρας” των Μπρούκλιν Νετς, Κάιρι Ίρβινγκ εμφανίζεται να μην έχει κάνει ακόμα εμβόλιο για τον κορονοϊό, φέρνοντας έτσι… δυσκολίες στον εαυτό του και την ομάδα.

Την ώρα που το 90% των παικτών του ΝΒΑ έχει εμβολιαστεί κατά του κορονοϊού, ο Καϊρί Ίρβινγκ φαίνεται πως παραμένει στο υπόλοιπο 10% που δεν επιθυμεί να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε καν να προπονηθεί με την ομάδα του.

Θυμίζουμε ότι πριν από λίγο καιρό, Νέα Υόρκη και Σαν Φρανσίσκο ψήφισαν νόμους, σχετικά με τον κορονοϊό, που.. επηρεάζουν Νετς, Γουόριορς και Νικς (σ.σ. δεν θα ισχύουν για τα μέλη των ομάδων που επισκέπτονται, για να παίξουν κόντρα σε αυτές τις ομάδες).

Οι Νετς αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε κάποιο σχόλιο, ενώ ο General Manager της ομάδας του Μπρούκλιν, Σον Μαρκς, ανέφερε πως υπάρχουν παίκτες που δεν θα ξεκινήσουν να προπονούνται στις 28 Σεπτεμβρίου για τον παραπάνω λόγο, δίχως ωστόσο να πει ονόματα.

Σε περίπτωση που το δημοσίευμα αυτό ισχύει, ο Κάιρι Ίρβινγκ θα μπορούσε να αγωνιστεί στα παιχνίδια των Νετς εκτός Νέας Υόρκης, αλλά από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης, προκύπτει ένα σημαντικό πρόβλημα.

Brooklyn Nets star Kyrie Irving remains unvaccinated, a situation that could prohibit him from playing in home games. #NBA https://t.co/4H1Q6dobuP