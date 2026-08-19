Νικ Κύργιος: Το πρόβλημα με το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, η κόντρα με τον Στέφανο Τσιτσιπά και το άδοξο τέλος ενός σπουδαίου ταλέντου

Στα τελευταία γεγονότα ο Κύργιος βλέποντας τα προβλήματα των τραυματισμών να οδηγούν την καριέρα του στο τέλος δεν κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση και έκανε χρήση κοκαΐνης κατά τη διάρκεια του τουρνουά της Μαγιόρκα αναφέροντας ότι το μυαλό του τον οδήγησε σε αυτή την πράξη.

«Αν κοιτάξετε προσεκτικά, στο δεξί μου χέρι μπορείτε να δείτε τον αυτοτραυματισμό μου. Είχα αυτοκτονικές σκέψεις και κυριολεκτικά δυσκολευόμουν να σηκωθώ από το κρεβάτι, πόσο μάλλον να παίξω μπροστά σε εκατομμύρια» , είπε τον Φεβρουάριο του 2022 για να σοκάρει το κοινό του αθλήματος.

Ο Ελληνοαυστραλός μοιράστηκε παράλληλα και τα προβλήματα που είχε στην ψυχική του υγεία, αναφέροντας ότι είχε τάσεις αυτοτραυματισμού.

« Έκανα πολύ κατάχρηση αλκοόλ, ναρκωτικών, και αυτό ξέφυγε από τον έλεγχο . Τώρα, πίνω ελάχιστα, κυριολεκτικά πίνω ένα ποτήρι κρασί στο δείπνο. Αυτό ήταν το αρχικό πράγμα που έπρεπε να κάνω λίγο πιο τακτικό και στη συνέχεια να χτίσω ξανά τη σχέση μου με την οικογένειά μου και να υιοθετήσω πιο υγιεινές συνήθειες όπως τα βασικά – όπως η διατροφή, ο καλός ύπνος, η προσπάθεια να γυμνάζομαι λίγο περισσότερο και αυτό ήταν όλο», είχε δηλώσει ο Νικ Κύργιος.

Ο Νικ Κύργιος έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τους δαίμονες που έχει χρειαστεί να αντιμετωπίσει για να συνεχίσει να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο. Ο αθλητής του τένις έχει παραδεχθεί σε συνέντευξή του ότι τα προβλήματα με την ψυχική του υγεία τον οδήγησαν να βγάλει ανθρώπους από τη ζωή του, οι οποίοι τον νοιάζονταν.

Ο Ελληνοαυστραλός βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης και χωρίς να θέλει να δικαιολογήσει τον εαυτό του παραδέχτηκε το λάθος του και τόνισε ότι «το σώμα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του μυαλού».

Η κόντρα του Νικ Κύργιου με τον Στέφανο Τσιτσιπά είχε προκαλέσει μεγάλο ντόρο το 2022, όταν σε μία αναμέτρηση του Wimbledon η κατάσταση είχε ξεφύγει με τον Έλληνα τενίστα να πετάει μπάλες πάνω στον αντίπαλό του, με τις δηλώσεις τους μετά το ματς να έχουν ακόμα περισσότερη ένταση.

Ο Νικ Κύργιος αποτέλεσε για χρόνια έναν από τους πιο εντυπωσιακούς αθλητές τένις, που όμως δεν δούλεψε ποτέ όσο έπρεπε με το ταλέντο του και έδωσε τις μάχες του με το αλκοόλ, τα ναρκωτικά , την κατάθλιψη και τη διπολική διαταραχή.

Η κόντρα του με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon

Ο Νικ Κύργιος παρότι έχει ελληνικές ρίζες δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας τενίστας τον κατηγόρησε για «bullying» με τον Αυστραλό να απαντά ότι «έχει σοβαρά θέματα», αναφερόμενος στον αντίπαλό του.

Το 2022 ο Νικ Κύργιος είχε αντιμετωπίσει και αποκλείσει τον Στέφανο Τσιτσιπά στο Wimbledon. Ο αγώνας τους ήταν γεμάτος με ένταση και αντιαθλητικές συμπεριφορές, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να χάνει τελείως το μυαλό του, τότε, καθώς έφτασε μέχρι και στο σημείο να πετάει μπάλες στο κοινό, κάτι που παραδέχθηκε ότι ήταν λάθος του.

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Ο Κύργιος έπαιζε με το μυαλό του Τσιτσιπά σε όλη την αναμέτρηση και η εικόνα του Έλληνα τενίστα άρχισε να προκαλεί ερωτηματικά, καθώς ξεκίνησε να προσπαθεί να πετύχει τον αντίπαλό του στο σώμα. Αργότερα, παραδέχτηκε μάλιστα ότι τον σημάδεψε.

«Σημάδεψα τον αντίπαλό μου, αλλά αστόχησα. Πρέπει να σταματήσει όλο αυτό, δεν είναι εντάξει. Κάποιος πρέπει να του μιλήσει. Υπάρχει οργή πίσω από αυτό, είναι σίγουρο. Δεν έχω συνηθίσει να παίζω έτσι, αλλά δεν γίνεται να είμαι σαν ρομπότ και να το αγνοήσω.

Συνέβη τρεις, τέσσερις φορές. Μια φορά, το καταλαβαίνω. Αλλά όταν συμβαίνει τόσες φορές, σε εκνευρίζει. Γιατί είσαι εκεί και κάνεις τη δουλειά σου και ακούς θόρυβο από την άλλη πλευρά χωρίς κανέναν λόγο. Είναι ένα συνεχές bullying αυτό που κάνει. Κάνει bullying στους αντιπάλους του. Πρέπει να ήταν νταής στο σχολείο του και εμένα δεν μου αρέσουν αυτοί οι τύποι. Δεν μου αρέσουν οι άνθρωποι που υποβιβάζουν έτσι άλλους ανθρώπους. Έχει κάποια καλά στοιχεία στον χαρακτήρα του, αλλά έχει και μια κακή πλευρά, η οποία μπορεί να κάνει κακό στους ανθρώπους γύρω του», είχε αναφέρει ο Τσιτσιπάς.

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«Εγώ αισθάνομαι υπέροχα. Το τσίρκο είχε να κάνει με αυτόν. Εγώ αισθανόμουν υπέροχα. Αισθάνομαι μια χαρά, είμαι έτοιμος να ξαναπαίξω και αύριο. Απλά προσπαθεί να τα ρίξει σε μένα, έχει σοβαρά θέματα. Εγώ είμαι καλός στα αποδυτήρια, έχω πολλούς φίλους, για να ξέρετε. Είμαι από τους πιο συμπαθείς. Αυτόν δεν τον συμπαθούν, ας το πούμε», είχε απαντήσει ο Κύργιος.

Η κόντρα των δύο έληξε ένα χρόνο αργότερα, όμως δεδομένα δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.

Το ανεκμετάλλευτο ταλέντο του Νικ Κύργιου

Ο Νικ Κύργιος καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς και fun to watch παίκτες του τένις. Τα τρομερά και δυναμικά χτυπήματά του, η αυτοπεποίθησή του στο court και η χαλαρότητα που αντιμετώπιζε τις καταστάσεις έκαναν το κοινό να τον αγαπά, παρά τα ξεσπάσματα και τις εντάσεις που δημιουργούσε.

Θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το σπουδαίο ταλέντο του για να κάνει μία σπουδαία καριέρα, όμως τα ψυχικά προβλήματα, το αλκοόλ και όσα χρειάστηκε να αντιμετωπίσει δεν του επέτρεψαν να φτάσει ποτέ στο ταβάνι των δυνατοτήτων του. Έφτασε μέχρι το νούμερο 13 της παγκόσμιας κατάταξης το 2024 και θα μπορούσε με μεγάλη άνεση να βρεθεί στο Top 3 αν μπορούσε να βάλει σε τάξη τους δαίμονες που τον ταλαιπώρησαν και τον οδήγησαν σε ένα άδοξο τέλος ενός εντυπωσιακού αθλητή.

Αυτός και ο Γκαέλ Μονφίς είναι δεδομένα οι δύο πιο ενδιαφέροντες χαρακτήρες που ποτέ δεν έφτασαν στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους, αλλά χάρισαν σπουδαία highlights στην καριέρα τους.