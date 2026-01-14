Νίκολιτς για τον αποκλεισμό της ΑΕΚ: Ίσως είμαστε ακόμα σε κλίμα διακοπών, να επανέλθουμε σε κατάσταση μάχης με Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ ηττήθηκε εντός έδρας από τον ΟΦΗ με 1-0 και είδε την πορεία της στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson να σταματάει με σοκαριστικό τρόπο στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μέσα στην OPAP Arena. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε κακή εικόνα και στο δεύτερο ματς της στο 2026 και “πληγώθηκε” από τους Κρητικούς, από το γκολ του Σαλσέδο.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα και τον αποκλεισμό της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς έκανε λόγο για έλλειψη ρυθμού από την ομάδα του μετά την ήττα της ΑΕΚ από τον ΟΦΗ και τον αποκλεισμό στα προημιτελικά του Κυπέλλου (0-1).

“Δεν είχαμε καλό ρυθμό. Είναι ένα άσχημο αποτέλεσμα για μας, είμαστε εκτός μιας διοργάνωσης. Ίσως να το αξίζαμε. Είναι δική μου ευθύνη πρώτα, αλλά ίσως οι παίκτες να είναι ακόμη σε κλίμα διακοπών. Είμαστε διαφορετική ομάδα, δεν είχαμε σωστά πατήματα και χάναμε ευκαιρίες. Στο ποδόσφαιρο τα πράγματα είναι απλά.

Πριν όταν κάναμε τα πράγματα σωστά, είχαμε και τη βοήθεια της μπάλας. Τώρα η μπάλα μάς τιμωρεί. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο για να έχουμε την απόδοση που είχαμε πριν τη διακοπή.

Είμαστε εκτός Κυπέλλου και έχουμε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου πρέπει να επιλέξουμε παίκτες έτοιμους να παλέψουν. Πρέπει να βρούμε τρόπο να επαναφέρουμε τους παίκτες μας σε κατάσταση μάχης, ώστε να διεκδικήσουμε ένα καλό αποτέλεσμα”, ανέφερε ο Σέρβος τεχνικός.