Νίκολιτς πριν το Άντερλεχτ – ΑΕΚ: «Οι δύσκολες προκρίσεις μας βοήθησαν να γίνουμε καλύτεροι»

Η ΑΕΚ έχει μπροστά της το πρώτο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στα πλέι οφ του Europa League και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα, για την πορεία της Ένωσης μέχρι εδώ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε ότι η ΑΕΚ έχει βελτιωθεί μέσα από τις δύσκολες προκρίσεις στα προκριματικά του Conference League και υποστήριξε ότι θα είναι πιο έτοιμη για τη διπλή “μονομαχία” με την Άντερλεχτ στα πλέι οφ.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Καλησπέρα σε όλους, όχι πολλοί εδώ σήμερα, πρώτος αγώνας των πλέι οφ ανάμεσα σε δυο πολύ καλές ομάδες που αξίζουν και οι δυο να είναι στη League Phase αλλά δυστυχώς μόνο μια θα περάσει. Η Άντερλεχτ είναι μια πολύ ιστορική ομάδα, γίγαντας ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, σπουδαία ομάδα από τα παιδικά μου χρόνια μαζί με Πόρτο, Μπενφίκα και Άγιαξ που μεγάλωσα με αυτές τις ομάδες, μπορείς να δεις τους τίτλους της, να νιώσεις την ιστορία της, να το σεβαστείς αυτό αλλά και να προετοιμαστείς για αυτό.

Έχω προετοιμάσει την ομάδα, έχουμε πίστη, βελτιωνόμαστε από αγώνα σε αγώνα, έχουμε πολλά να διορθώσουμε αλλά τώρα είναι η ώρα να δείξουμε αυτό που είμαστε, να ανταγωνιστούμε σκληρά και να παίξουμε 90 λεπτά με πλήρη εστίαση, να σεβαστούμε το αγωνιστικό μας πλάνο και πίστη στις δυνατότητές μας και με αυτοπεποίθηση σε αυτό το ιστορικό γήπεδο να παίξουμε έξυπνα, ισορροπημένα, έξυπνα και με υπομονή».

Για τις αγωνιστικές διαφορές που έχει η Άντερλεχτ σε σχέση με άλλες ομάδες: «Σε κάθε γύρο θα ανεβαίνει το επίπεδο των αντιπάλων. Η Χάποελ Μπερ Σεβά και ο Άρης Λεμεσού ήταν πολύ καλές ομάδες για το επίπεδο της διοργάνωσης όταν έγινε η κλήρωση, τώρα όταν περάσαμε αυτές τις ομάδες είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένη.

Το ίδιο και η Άντερλεχτ, έπαιξε με Χάκεν και Σερίφ Τιρασπόλ, είναι ομάδα με καλό προπονητή και καλούς νέους κι έμπειρους παίκτες όπως ο Ντόλμπεργκ και ο Αζάρ, η Άντερλεχτ είναι μεγαλύτερη ομάδα και πιο δυνατός αντίπαλος σε σχέση με τους δυο προηγούμενους γύρους. Πρέπει να ανεβάσουμε την απόδοσή μας για να περάσουμε στην επόμενη φάση. Είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντεπιθέσεις με καλούς παίκτες, εξαιρετικά οργανωμένοι όταν έχουν τις κατοχές και πολλή ποιότητα, δεν θα πω άλλα δημοσίως».

Για το πρωτάθλημα που αρχίζει και το γεγονός πως η ΑΕΚ κοντράρεται με αντιπάλους επιπέδου: «Δεν θέλαμε την αναβολή της πρεμιέρας αλλά τώρα θα μιλήσω για την Άντερλεχτ που αξίζει την συγκέντρωσή μας, εκεί πρέπει να εστιάσουμε.

Αντιμετωπίσαμε δυο δύσκολους αντιπάλους που μας βοήθησαν να γίνουμε ακόμα καλύτεροι, αν περάσουμε στην επόμενη φάση θα ισχύει πολλαπλά. Στο αυριανό ματς ξεκινάμε από το 50-50, αυτή είναι η σωστή νοοτροπία καθώς πρόκειται για αθλητές, επαγγελματίες και πρέπει να δείχνεις σεβασμό στον αντίπαλο και πίστη στις δυνατότητες».