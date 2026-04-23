Νίκος Γκάλης, Γιάννης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο θα βρεθούν στο ματς του Άρη Betsson

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο και Ρίτσαρντ Σιάο θα δουν από κοντά το Άρης Betsson – Πανιώνιος για την τελευταία αγωνιστική της GBL (25.04.2026, 18:15). Αυτές, όμως δεν θα είναι οι μοναδικές “λαμπερές” παρουσίες στην αναμέτρηση. Ο Νίκος Γκάλης θα βρεθεί και αυτός στο Αλεξάνδρειο!

Η ΚΑΕ Άρης έκανε κάλεσμα στον θρυλικό Νίκο Γκάλη, για να δει από κοντά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, με τον “Γκάνγκστερ” να την αποδέχεται!

Αυτό σημαίνει ότι ο Νίκος Γκάλης και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί σε κατάμεστο Αλεξάνδρειο, σε μια ιστορική συνύπαρξη για τους φίλους του Άρη.

Γκάλης και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ανταμώσει κατά καιρούς και μάλιστα είχαν βρεθεί και σε forum που είχε πραγματοποιηθεί στην Αθήνα με πρωτοβουλία της οικογένειας Αντετοκούνμπο όπου ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ ήταν ο επίτιμος καλεσμένος.

Παράλληλα, ο Νίκος Γκάλης -ο οποίος παρακολουθεί συχνά παιχνίδια του Άρη- είχε συναντηθεί σε ένα ματς της ομάδας και με το νέο ιδιοκτήτη, Ρϊτσαρντ Σιάο.