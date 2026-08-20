Νίστρουπ μετά το απίστευτο 2-2 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ: «Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας – Το δεύτερο γκολ ήταν ανεπίτρεπτο»

Ο Παναθηναϊκός είδε μια πανηγυρική του νίκη στα πλέι οφ του Conference League να… φεύγει από τα χέρια του και να μετατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά σε πικρό μάθημα, αφού το 2-0 κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε έγινε ένα απίστευτο 2-2, που κάνει τη ζωή της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ δύσκολη, ενόψει της ρεβάνς.

Φανερά απογοητευμένος, ο Τζέικομπ Νίστρουπ μίλησε στον ΣΚΑΪ μετά την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε, τόνισε πως η ομάδα του φταίει που έβγαλε χαλαρότητα και επέτρεψε στο να χαθεί η νίκη, αναφέροντας μάλιστα ότι το γκολ της ισοφάρισης ήταν ανεπίτρεπτο.

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Πάντως, ο Δανός προπονητής τόνισε πως το “τριφύλλι” έχει την ποιότητα να πάρει τη νίκη και την πρόκριση μέσα στην Τσεχία.

“Το φταίξιμο είναι όλο δικό μας. Είχαμε τον απόλυτο έλεγχο, αρχίσαμε πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο πιέσαμε παρότι δεν είχαμε ευκαιρίες. Έπρεπε να είμαστε πιο κυνικοί και ώριμοι. Χαλαρώσαμε νωρίς, γίναμε παθητικοί και επιτρέψαμε στην Χράντετς να ξαναμπεί στο παιχνίδι και να κάνει ευκαιρίες. Ειδικά το δεύτερο γκολ ήταν ανεπίτρεπτο. Οι παίκτες δεν πρέπει να είναι τόσο κοντά στην μπάλα στις στατικές φάσεις. Εμείς φταίμε που δεν καταφέραμε να κερδίσουμε”, ανέφερε αρχικά ο Νίστρουπ.

“Θα αναλύσουμε το παιχνίδι. Είναι απλό, πρέπει να κερδίσουμε στην Τσεχία. Έχουν αυτοπεποίθηση τώρα, αλλά πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά έχουμε την ποιότητα να τα καταφέρουμε. Αυτή είναι η αποστολή μας”, πρόσθεσε.

Για την εφαρμογή του 4-4-2 είπε: “Η διάταξη που είχαμε μπορεί να την ονομάσει κανείς 4-4-2 ή όπως αλλιώς θέλετε, δεν έχει τόση σημασία. Ο τρόπος παιχνιδιού παραμένει ίδιος”.