Παναθηναϊκός – Χράντετς Κράλοβε 2-2: Πράσινη «αυτοκτονία» και όλα ανοιχτά στη ρεβάνς της Τσεχίας

Ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός για 75 λεπτά κόντρα στη Χράντετς Κράλοβε στο ΟΑΚΑ, κρατούσε μία “καθαρή” νίκη στα χέρια του, αλλά στο φινάλε έχυσε – όπως συνηθίζει – την καρδάρα με το γάλα, δέχθηκε δύο “αστεία” γκολ (2-2) και πλέον η πρόκριση στη League Phase του Conference League θα κριθεί στη ρεβάνς της Τσεχίας. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός “αυτοκτόνησε” σε ακόμα ένα φετινό παιχνίδι του, κάνοντας τραγική διαχείριση μετά το 2-0 και αντί να βρεθεί με το ένα βήμα στη League Phase του Conference League, θα δώσει τελικό… παραμονής στην Ευρώπη στην Τσεχία (27/8/2026, 20:00).

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Οι πράσινοι ήταν καλύτερη ομάδα από τη Χράντετς, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και μέχρι το 75′ πραγματοποιούσαν την πιο πειστική εμφάνισή τους. Κι όμως η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ κατάφερε να ξενερώσει τον κόσμο της.

Οπισθοχώρησε αδικαιολόγητα, έβλεπε τη μία φάση των Τσέχων να διαδέχεται την άλλη και τελικά δέχθηκε δύο “αστεία” γκολ, το ένα, μάλιστα, στην τελευταία φάση του αγώνα, για να χάσει ένα τεράστιο προβάδισμα που είχε αποκτήσει με τα δύο φοβερά γκολ του MVP Ανδρέα Τετέι.

Κανονικότατο “χαρακίρι” για τους πράσινους που δέχθηκαν γκολ στο 89′ και στο 96′, αδυνατώντας να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους στα τελευταία 20 λεπτά.

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Ο αγώνας

Οι «πράσινοι» μπήκαν επιθετικά στο ματς και στα πρώτα δευτερόλεπτα είχαν την πρώτη καλή στιγμή τους, όταν από κατά μέτωπο επίθεση του Λιβάι Γκαρσία, ο Τσεχ πρόλαβε να βάλει κόντρα στο πλασέ του που είχε πορεία προς τα μέσα κι έδιωξε σε κόρνερ. Στο 24’ ο Παναθηναϊκός «έχασε» τον Τσάπρα με τραυματισμό, με τον Κάτρη να παίρνει τη θέση του, ενώ στο 27’ από ασυνεννοησία των Πένια και Καμαρά στο όριο της περιοχής, ο Μίχαλικ σούταρε, αλλά ο Φαν Ντρόνγκελεν έβαλε την κόντρα κι έδωσε τη λύση.

Στο 34’ από νέο εύκολο λάθος του Καμαρά, ο Φαν Μπιούρεν έκλεψε την μπάλα και πλάσαρε στο δεξί δοκάρι του Πένια. Στο 35’ ο Λιβάι Γκαρσία μπήκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του με το δεξί πέρασε άουτ, ενώ στο 45’+4’ από σέντρα του Κάτρη και πρώτη κεφαλιά του Λιβάι Γκαρσία, ο Ταμπόρδα πλάσαρε με τη μία, αλλά η προσπάθειά του πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έβγαλε πολύ μεγάλη ένταση απ’ την αρχή. Κι αφού έχασε δύο ευκαιρίες με τον Ταμπόρδα στο 52’ (κόντραρε στον Τσίχακ) και Τεττέη στο 54’ (απέκρουσε εντυπωσιακά ο Ζάντραζιλ) ακολούθησε… καταιγίδα από τον Ανδρέα Τεττέη. Στο 55’ «χόρεψε» όλη την άμυνα της τσεχικής ομάδας και με τρομερή ενέργεια εκτέλεσε για το «πράσινο» 1-0, ενώ στο 61’ πήρε την ασίστ απ’ τον Τσιριβέγια κι «έσκαψε» την μπάλα πάνω απ’ τον Ζάντραζιλ για το 2-0 του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια, ωστόσο, ο Παναθηναϊκός «κάθισε» πολύ στο γήπεδο, έδωσε «αέρα» στους Τσέχους και οι παίκτες της Χράντετς τον «τιμώρησαν» με δύο «παγωμένα» γκολ του Ουμάρ στο 89’ και στο 90’+6’ που διαμόρφωσαν το τελικό 2-2 και μετέτρεψαν σε «θρίλερ» της ρεβάνς στην Τσεχία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ, 4-3-3): Πένια, Τσάπρας (24’ λ.τρ. Κάτρης), Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα (73’ Γιάγκουσιτς), Λιβάι Γκαρσία (67’ Ντέσερς), Αντίνο (67’ Πελίστρι), Τεττέη (73’ Ραστόντερ).

ΧΡΑΝΤΕΤΣ (Ντάβιντ Χόρες, 3-4-2-1): Ζάντραζιλ, Ούρινκατ, Τσίχακ, Τσεχ, Λούντβιτσεκ, Νταρίντα (73’ Βαλέντα), Ντάντσακ (73’ Τρούμπατς), Χόρακ, Σλόντσικ (61’ Ουμάρ), Φαν Μπιούρεν (73’ Βλκανόβα), Μίχαλικ.