Η Νόριτς ανακοίνωσε κι επίσημα την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη από τον ΠΑΟΚ και ο νέος προπονητής του τον “υποδέχθηκε” με αποθέωση στα social media της ομάδας.

Ο Ντάνιελ Φάρκε ανέφερε χαρακτηριστικά: “Υπήρχε πολύ ενδιαφέρον για τον Χρήστο από κάποιες από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στην ηλικιακή του ομάδα, ο Χρήστος είναι πιθανότατα ένας από τους πιο συναρπαστικούς επιθετικούς παίκτες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Από την πλευρά του, ο ίδιος ο Τζόλης δήλωσε: “Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Ελπίζω να δω τους οπαδούς όσο πιο σύντομα γίνεται. Μίλησα με τον προπονητή και μου ανέλυσε το πλάνο και τι θα κάνει με εμένα στην ομάδα. Είναι ένα πολύ καλό πρότζεκτ για εμένα, ώστε να υπογράψω εδώ”.

🗣 The boss on Tzolis: “There was a lot of interest in Christos from some of the biggest teams in Europe. “In his age group, Christos is probably one of the most exciting offensive players across European football. 🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷 pic.twitter.com/Xp7zfHUhEX

🗣 “I’m very happy to be a part of this team. I hope to see the fans as fast as possible.



“I spoke with the coach and he told me the plan and what he will do with me in the team. It’s a very good project for me to sign here.”



🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷