Νορντίν Άμραμπατ: Ο σάλος μετά τη δήλωσή του για τον Κασεμίρο και η διευκρίνιση από τον παίκτη της ΑΕΚ

Μεγάλο… θόρυβο κατάφερε να προκαλέσει ο Νορντίν Άμραμπατ και παράλληλα να “ανάψει” φωτιές” στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφερόμενος στον Κασεμίρο.

Ο Νορντίν Άμραμπατ φιλοξενήθηκε στην ολλανδική εκπομπή “Ziggo Sport Rondo”, μίλησε για τον αδερφό του Σοφιάν -ο οποίος αγωνίζεται στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ– και αναφέρθηκε στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Ο Σοφιάν Άμραμπατ ξεκίνησε βασικός για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στον πρόσφατο τελικό Κυπέλλου απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, λόγω τραυματισμού του Καζεμίρο.

Μιλώντας στην εκπομπή, ο Νορντίν Άμραμπατ έκανε μια αποκάλυψη. Ο 37χρονος εξτρέμ δήλωσε πως ο Κασεμίρο προσποιήθηκε τον τραυματία όταν έμαθε πως δεν είναι στην ενδεκάδα του τελικού Κυπέλλου Αγγλίας κι έτσι ο αδερφός του, Σοφιάν άρπαξε την ευκαιρία.

“Δεν μπορείς να βγάλεις απλά τον Κασεμίρο. Αλλά το έκανε στο τέλος, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας. Έφυγε στην προθέρμανση. Δεν τραυματίστηκε, ωστόσο. Είδε ότι δεν πρόκειται να ξεκινήσει και μετά σκέφτηκε: τότε θα κάτσω στην κερκίδα. Ήταν υγιής για να αγωνιστεί. Αυτή ήταν απλά μία επιλογή του προπονητή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άμραμπατ και αυτά τα λόγια προκάλεσαν αντιδράσεις.

Nordin Amrabat (Sofyan’s brother): “Casemiro was not injured in the FA Cup Final. He found out that he wouldn’t start, so he thought to himself, okay I will sit in the stands then. He was fit to play.” #MUFC [via @TheEuropeanLad ] pic.twitter.com/aFPoB7w5YL

Ο παίκτης της ΑΕΚ (έχει δεχθεί πρόταση ανανέωσης απ΄την Ένωση) θέλησε να κάνει μια διευκρινιστική τοποθέτηση λίγο μετά, μέσω social media, μετά και το… θόρυβο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του.

Today during an interview on television it was suggested that my brother only played in the cup final due to an injury to another player. My response to this was pure speculation and my only motivation was to defend my brother who was on the field due to his own merit and hard…