Η επιλογή του να μην εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, του στέρησε την ευκαιρία να αγωνιστεί στο Australian Open. Τώρα όμως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φαίνεται πως… αποκαλύπτει κάποιες κινήσεις του, για να… ηρεμήσει την κοινή γνώμη όπως και πολλούς από τους θαυμαστές του, που εκνευρίστηκαν με τη συγκεκριμένη του επιλογή.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αγόρασε το 80% της δανικής εταιρείας βιοτεχνολογίας «QuantBioRes», με στόχο την ανάπτυξη ιατρικής θεραπείας κατά της Covid-19, όπως δήλωσε στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

Σύμφωνα πάντως με τον CEO της εταιρίας, Ιβάν Λοντσάρεβιτς, η συγκεκριμένη επένδυση έγινε τον Ιούνιο του 2020, χωρίς όμως να πει περισσότερα για το ποσό που δόθηκε.

Σύμφωνα με τονΛοντσάρεβιτς, η QuantBioRes έχει περίπου 11 ερευνητές που εργάζονται στη Δανία, την Αυστραλία και τη Σλοβενία και επεξεργάζονταν μια θεραπεία και όχι ένα εμβόλιο. Η θεραπεία αυτή θα εμποδίζει τον κορονοϊό να μολύνει το ανθρώπινο κύτταρο και αναμένει να ξεκινήσει κλινικές δοκιμές στη Βρετανία αυτό το καλοκαίρι.

Με αυτή την κίνηση, ο Τζόκοβιτς θέλει να θυμίσει ότι είναι πολλά περισσότερα από ένας ανεμβολίαστος σούπερ-σταρ του τένις με πολλές… τραβηγμένες απόψεις, αλλά και να ενισχύσει το προφίλ του, με το τεράστιο φιλανθρωπικό έργο.

Εδώ να θυμίσουμε ότι η Αυστραλία αποφάσισε να απελάσει τον “Νόλε” από τη χώρα, στερώντας του τη δυνατότητα να υπερασπιστεί τον τίτλο του στο Australian Open. Η δικαστική διαμάχη της “χώρας των κανγκουρό” με τον ανεμβολίαστο Σέρβο κράτησε 10 ημέρες και… έστειλε σπίτι του το Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις των ανδρών.

#LATEST Novak Djokovic purchased 80% of Danish biotech firm QuantBioRes, aiming to develop a medical treatment against COVID-19, Reuters reports. pic.twitter.com/SWPWngYfRA