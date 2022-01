Απολύθηκε ο υπάλληλος που κατηγορείται ότι διέρρευσε το βίντεο με τους δύο τηλεοπτικούς παρουσιαστές της Αυστραλίας να εκφράζονται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το ζήτημα που έχει προκύψει με τη συμμετοχή του στο Australian Open.

H εταιρεία παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών σε ΜΜΕ με έδρα την Αυστραλία, Ai-Media Technologies, απέλυσε τον υπάλληλό της, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι διέρρευσε το βίντεο με τους παρουσιαστές που σχολιάζουν τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ωστόσο, δεν τον κατονόμασε τον υπάλληλο αυτόν.

Το βίντεο, το οποίο περιείχε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς από τους παρουσιαστές, Ρεμπέκα Μάντερν και Μάικ Αμόρ, της εκπομπής 7NEWS του δικτύου Seven West Media για τον κορυφαίο τενίστα, διέρρευσε αυτή την εβδομάδα και η συζήτησή τους έγινε εκτός «αέρα».

«Όπως και να το δεις, ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ένας ψεύτης, ύπουλος μ@λ@κ@ς», είπε η Μάντερν στον Αμόρ, με τον συνάδελφο της να απαντά: «Να, είναι μ@λ@κ@ς». Η Μάντερν πρόσθεσε πως «όπως και να το δεις, είναι λυπηρό που όλοι οι άλλοι στριμώχνονται και μπερδεύονται γύρω του», με τον Αμόρ να απαντά «αυτό είναι, εννοώ ότι είναι μ@λ@κ@ς». «Είπε μια μαλ@@@ για δικαιολογία και μετά έπεσε στα δικά του ψέματα. Αυτό συμβαίνει, σωστά; Αυτό ακριβώς έγινε».

Good form @mikeamor7 and @Rebecca7Maddern. But whoever leaked this from channel 7 deserves free beers! @7NewsMelbourne! #Djokovic pic.twitter.com/yNVrmuGtRF