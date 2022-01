Έλληνες και Σέρβοι οπαδοί του Νόβακ Τζόκοβιτς κατέφθασαν στο ξενοδοχείο που φέρεται να βρίσκεται ο Νόβακ Τζόκοβιτς, μετά την υπέρ του απόφαση από το δικαστήριο.

Στην Αυστραλία διαψεύδεται πια ότι υπήρξε νέα σύλληψη του Σέρβου τενίστα, αλλά πλήθος κόσμου θέλησε να διαδηλώσει υπέρ του, την ώρα που ο υπουργός Μετανάστευσης φέρεται να εξετάζει την οριστική απέλασή του από τη χώρα, παρά τη νέα έγκριση της βίζας του.

Από τα σχετικά video έξω από το ξενοδοχείο του Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, φαίνονται διαρκώς και ελληνικές σημαίες, με τους Έλληνες ομογενείς να στηρίζουν στον Σέρβο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις.

One of Djokovic’s attorneys could be seen chatting on the phone and with Victoria Police when the crowd of a few hundred arrived pic.twitter.com/QJJTwW4v01 — Michael Miller (@MikeMillerDC) January 10, 2022

A few hundred #Djokovic supporters have not gone around to the back of the building in the belief that the tennis star will emerge here, possibly detained. Victoria Police beefing up its presence pic.twitter.com/itUvUxAwmh — Michael Miller (@MikeMillerDC) January 10, 2022

Wouldn’t be a #Djokovic protest without a kolo, or Serbian circle dance pic.twitter.com/h68RmUwlx5 — Michael Miller (@MikeMillerDC) January 10, 2022