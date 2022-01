Ο Νόβακ Τζόκοβιτς περιμένει τη συνεδρίαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στη Μελβούρνη για να ξεκαθαρίσει -αυτό που όλος ο αθλητικός πλανήτης πλέον περιμένει να συμβεί- εάν θα οριστικοποιηθεί η απέλαση του από την Αυστραλία και η απουσία του από το πρώτο Grand Slam του 2022.

Η φετινή προσπάθεια του Νόβακ Τζόκοβιτς για συμμετοχή στο Australian Open εξελίσσεται σε… εφιάλτη και πιθανότατα σε ένα απίστευτο “ναυάγιο”, με το άκυρο που δέχθηκε από την κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Ο ανεμβολίαστος Σέρβος, νούμερο 1 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις, κατέθεσε έφεση κατά της απόφασης των αυστραλιανών αρχών, να ακυρώσουν τη βίζα του και να τον διώξουν από τη χώρα.

Ο δικαστής της Μελβούρνης, Αντονι Κέλι θα εξετάσει το αίτημα του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος “κρατείται” από τις υπηρεσίες μετανάστευσης στη Μελβούρνη από τότε που έφτασε στη χώρα.

Ο ανεμβολίαστος Νόβακ Τζόκοβιτς δεν προσκόμισε επαρκείς αποδείξεις για την ιατρική εξαίρεση που έλαβε, ούτε προσκόμισε την βίζα που χρειάζονταν, οι αρχές του την ακύρωσαν και στην περίπτωση που δεν υπάρξει ανατροπή στην έφεση που κατέθεσαν οι δικηγόροι του, θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής.

Το θέμα πήρε και πολιτικές προεκτάσεις με τον πρόεδρο της Σερβίας να καλεί τον Πρέσβη της Αυστραλίας στο Βελιγράδι για εξηγήσεις, την ώρα, δε, που ο πατέρας του «Νόλε», ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς, ζητούσε από τους συμπατριώτες του να είναι έτοιμοι, για να κατέβουν στους δρόμους!

Λίγη ώρα μόλις μετά την επίσημη ανακοίνωση της απόφασης για τον Νόβακ Τζόκοβιτς, που δεν του επιτράπηκε η είσοδος στην Αυστραλία, ο πρωθυπουργός της χώρας, Σκοτ Μόρισον, έκανε δήλωση για την υπόθεση: “Η βίζα του κύριου Τζόκοβιτς ακυρώθηκε. Οι κανονισμοί είναι κανονισμοί, ειδικά όταν πρόκειται για τα σύνορά μας. Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Οι αυστηρές μας πολιτικές σχετικά με τα σύνορά μας, είναι και αυτές που έκαναν την Αυστραλία να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά σε θανάτους από Covid-19 στον κόσμο και συνεχίζουμε να είμαστε σε επαγρύπνηση.”

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant.