Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει τιμωρηθεί με τριετή αποκλεισμό από τη χώρα, στην Αυστραλία, μετά την περσινή… παρωδία με την προσπάθειά του να αγωνιστεί στο Australian Open χωρίς να είναι εμβολιασμένος.

Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, ο Τζόκοβιτς παραμένει ανεμβολίαστος, αλλά στην Αυστραλία γίνεται “μάχη” για το ενδεχόμενο να… πέσει η ποινή του.

Η πρώην υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Κάρεν Άντριους εμφανίστηκε μάλιστα ανοιχτά κατά της άμεσης επανέκδοσης της βίζας του.

Πιο συγκεκριμένα, η Άντριους ανέφερε τα εξής: «Αν το υπουργείο Μετανάστευσης αποφασίσει να κάνει ειδική αναγγελία για τον Τζόκοβιτς, το εμφανές ερώτημα είναι τι θα γίνει με άλλους ανθρώπους που είναι στην ίδια θέση με αυτόν; Δεν βλέπω τον λόγο να αλλάξουμε την απόφασή μας επειδή έχει πολλά χρήματα.

Η κυβέρνηση πρέπει να δει όλες τις ανάλογες περιπτώσεις που ακύρωσε βίζες και να αποφασίσει για όλους το ίδιο. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας κανόνας για τον Τζόκοβιτς και άλλος για κάποιους επειδή… δεν έχουν εκατομμύρια.

Αν αλλάξει η απόφαση θα είναι ένα χαστούκι για όλους μας. Θα στείλει λάθος μήνυμα στους πολίτες μας που θυσίασαν πολλά στη διάρκεια της πανδημίας».

