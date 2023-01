Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε αναφορά στον Στέφανο Τσιτσιπά, ενόψει του τελικού τους στο Australian Open, μιλώντας για την αδιαμφισβήτητη ποιότητα του Έλληνα τενίστα

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος στο δεύτερο χρονικά ημιτελικό του Australian Open απέναντι στον Τόμι Πολ, τον οποίο νίκησε με 3-0 σετ (7-5, 6-1, 6-2). Ως εκ τούτου έκλεισε ραντεβού με τον Στέφανο Τσιτσιπά στο μεγάλο τελικό της Κυριακής (29/01, 10:30 ώρα Ελλάδας), εκεί όπου είχε ήδη προκριθεί ο Έλληνας πρωταθλητής μετά το 3-1 επί του Κατσάνοφ.

Λίγο μετά το φινάλε του αγώνα και αφού ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την “δύναμη” που του έδωσαν, ο Νόβακ Τζόκοβιτς αναφέρθηκε στον αγώνα που μόλις είχε τελειώσει, αλλά και στον τελικό με τον Στέφανο Τσιτσιπά.

Για τους οπαδούς του που κατακλύζουν τα court: “Σημαίνει τα πάντα ειδικά σε αυτό το στάδιο της καριέρας μου. Χρειάζομαι αυτή την ενέργεια. Είμαι ευγνώμων που την έχω, που έχω ενέργεια ακόμα στα πόδια μου για να μπορώ να παίζω σε κορυφαίο επίπεδο”.

Για την αγωνιστική του ετοιμότητα: “Είναι στο 100%”.

Για το ματς με τον Πολ, το πόσο φρέσκος είναι, αλλά και ένα μήνυμα για τον Τσιτσιπά: “Στέφανε θα σε δω σε δύο μέρες (γέλια). Είμαι φρέσκος όχι όσο στην αρχή του τουρνουά. Κάνουμε πολλή δουλειά στην προετοιμασία μας για να παίξουμε ματς των πέντε σετ. Ξέρω τι μπορώ να περιμένω από τον εαυτό μου. Μπορώ να νιώσω την κόπωση και όσα χρειάζονται αυτά τα ματς. Είμαι χαρούμενος που προκρίνομαι σε έναν ακόμα τελικό”.

Για το αν περίμενε 15 χρόνια πριν ότι θα διεκδικούσε φέτος τον 10ο του τίτλο στο Australian Open: “Είχα μεγάλη φαντασία, αλλά δεν θα μπορούσα να το φανταστώ αυτό. Είμαι ευλογημένος νιώθω ευγνωμοσύνη, ξέρω ότι χωρίς την οικογένειά μου δεν θα ήταν πιθανά όλα αυτά. Το τένις είναι ατομικό, εγώ παίρνω την ευθύνη, αλλά χρειάζομαι τη βοήθεια της ομάδας μου και είναι και δική τους επιτυχία”.

Για τον τελικό του Roland Garros που επικράτησε 3-2 με ανατροπή: “Κέρδισα εκείνο το παιχνίδι. Έχω θετικές αναμνήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που επέστρεψε κάποιος από το 0-2 σε τελικό grand slam. Αυτός ήταν ο πρώτος τελικός Grand Slam για τον Τσιτσιπά. Πολύ δύσκολη μάχη. Τον σέβομαι πολύ, έχει δείξει ότι είναι πολύ καλός και έχει βελτιωθεί. Έχει πολύ ενδιαφέρον και εκτός court, τα μαλλιά του το στυλ του και ο ίδιος ως άνθρωπος”.

Για το αν είναι έξτρα κίνητρο να ανέβει στο No.1: “Φυσικά. Το να κερδίζεις Grand Slam και να είσαι ο Νο.1 είναι από τις μεγαλύτερες κορυφές, οπότε ας δούμε τι θα συμβεί”.

