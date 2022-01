Η απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης να ακυρώσει ξανά τη βίζα του Νόβακ Τζόκοβιτς, έφερε νέα ακρόαση στο δικαστήριο για έφεση από την πλευρά του Σέρβου τενίστα.

Οι δικηγόροι του κατηγόρησαν τον Άλεξ Χοκ για ενέργεια που είχε ως στόχο τους αντιεμβολιαστές στην Αυστραλία και όχι τον ίδιο τον “Νόλε” και ζήτησαν να εκδικαστεί άμεσα η υπόθεση.

Ο δικαστής Kelly άκουσε τις θέσεις τους, όπως και τον νομικό σύμβουλο της κυβέρνησης και στη συνέχεια πήρε μία σειρά από αποφάσεις. Αρχικά, απαίτησε να μην απελαθεί ο Τζόκοβιτς μέχρι να υπάρξει νέα εκδίκαση της έφεσής του. Στη συνέχεια τόνισε ότι η υπόθεση θα μεταφερθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, κάτι που δεν επιθυμούσε η πλευρά του Σέρβου τενίστα.

Από εκεί και πέρα, ο Τζόκοβιτς θα παραμείνει με τους δικηγόρους του σήμερα, ώστε αύριο να μεταφερθεί στο υπουργείο Μετανάστευσης (ή σε άλλο μέρος που θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, υπό το φόβο επεισοδίων) για να καταθέσει, αλλά στη συνέχεια θα πρέπει να μπει ξανά σε επιτήρηση στο ξενοδοχείο με τους παράνομους μετανάστες. Θα βγει δε από αυτό την Κυριακή (14/01), ώστε να μεταβεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο για τη νέα ακροαματική διαδικασία.

#Breaking | A directions hearing for Novak Djokovic’s legal challenge is under way tonight with the Federal Circuit Court being told the star tennis player has not yet been detained. #tennis #australianopen #NovakDjokovic https://t.co/Abt8VFjk8u