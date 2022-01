Τη “μέρα της μαρμότας” ζει ο Νόβακ Τζόκοβιτς στη Μελβούρνη, αφού για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ακυρώθηκε η βίζα του και αναμένεται να βρεθεί σε αστυνομική επιτήρηση, περιμένοντας την έφεση των δικηγόρων του στο δικαστήριο.

Όπως αναφέρουν τα αυστραλιανά ΜΜΕ, ο Σέρβος τενίστας δεν μπορεί να συνεχίσει να… περιφέρεται στην πόλη και θα πρέπει να κρατηθεί εκ νέου από τις αρχές ή να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τζόκοβιτς έμεινε τις πρώτες ημέρες σε ξενοδοχείο καραντίνας, αλλά μετά την επιστροφή της βίζας του, έμεινε ελεύθερος, μεταφέρθηκε σε άλλο καλύτερο ξενοδοχείο και ξεκίνησε προπονήσεις για το Australian Open. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να διακοπούν ξανά, αναμένοντας και πάλι τη νέα έφεση και τη νέα απόφαση του δικασητρίου.

The Age says “federal authorities plan to move Djokovic into immigration detention tonight” unless he gets on a plane home.