Ο Φρανκ Ραμέλα είναι ο δημοσιογράφος της Equipe που πήρε συνέντευξη από τον Νόβακ Τζόκοβιτς, τον περασμένο Δεκέμβριο, δύο ημέρες αφότου ο Σέρβος τενίστας βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό.

Ο Γάλλος δημοσιογράφος αναφέρει ότι δεν ήξερε για τη διάγνωση του Νόβακ Τζόκοβιτς και ότι έμαθε για τα θετικά αποτελέσματα του τεστ PCR μόνο τρεις εβδομάδες μετά τη συνέντευξη, όταν ο Σέρβος κορυφαίος τενίστας κρατήθηκε στο αεροδρόμιο της Μελβούρνης.

Παράλληλα, σε άρθρο που δημοσιεύτηκε στην “Equipe”, ο Φρανκ Ραμέλα ανέφερε ότι του δόθηκε εντολή να μην κάνει ερωτήσεις σχετικά με τον εμβολιασμό και τις προθέσεις του Τζόκοβιτς για το Australian Open.

«Πολύ ευαίσθητο θέμα, αν εξακολουθείτε να αμφιβάλλετε», έγραψε στο άρθρο. «Ως εκ τούτου, δεν ρωτήθηκε αν είχε σκεφτεί να κάνει εξετάσεις».

Ο Ραμέλα ανέφερε ότι ταξίδεψε -μαζί με ένα τιμ- στο Novak Tennis Center στη Σερβία στις 18 Δεκεμβρίου για να απονείμει στον Τζόκοβιτς το βραβείο “Πρωταθλητής των πρωταθλητών 2021” της εφημερίδας και τη συνέντευξη.

Μάλιστα, περιέγραψε τον Τζόκοβιτς να ποζάρει και να ουρλιάζει κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης για το τρόπαιο χωρίς μάσκες, αλλά φόρεσε μάσκα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Όταν του ζητήθηκε να βγάλει τη μάσκα, για να μπορέσει ο φωτογράφος να τραβήξει μερικές φωτογραφίες από την 33λεπτη συνέντευξη, ο Σέρβος αρνήθηκε.

L’Equipe has published an article on its interactions with Djokovic in Belgrade in December, when, according to Djokovic, he knew he was positive for coronavirus but they did not.



The article is in French and paywalled, but I will share some below:https://t.co/fx1pZLV7YU