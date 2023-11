Ο Νόβακ Τζόκοβιτς και η Σερβία απέκλεισαν την ομάδα της Μεγάλης Βρετανίας επί αγγλικού εδάφους στο Davis Cup και οι οπαδοί αποδοκίμασαν τον Σέρβο θρύλο του τένις.

Ακόμη και την ώρα των δηλώσεων του Τζόκοβιτς μετά το τέλος του ματς, υπήρχαν φωνές εναντίον του και το Νο1 του κόσμου ξέσπασε εναντίον τους, λέγοντας: «Να μάθετε να σέβεστε τους παίκτες, να μάθετε να συμπεριφέρεστε, σκάστε, να κάνετε ησυχία».

Ακολούθως, ο 36χρονος Σέρβος μίλησε για το περιστατικό και στη συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας τα εξής: «Είναι Davis Cup και είναι φυσιολογικό μερικές φορές να ξεπερνούν τα όρια, αλλά στην ένταση της στιγμής κι εσύ αντιδράς και δεν επιτρέπεις τέτοια συμπεριφορά. Μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά εγώ θα απαντήσω. Προσπαθούσα να μιλήσω και εκείνοι επίτηδες έπαιζαν τα τύμπανα για να μην μιλήσω και προσπαθούσαν να με εκνευρίσουν σε όλο το ματς. Έτσι, είχαμε μια μικρή κουβέντα στο τέλος».

Drama. 😮



🥁 The Team GB section was playing drums during Djokovic’s interview, after knocking Great Britain out of the Davis Cup:



Novak replied: “Learn how to respect players, learn how to respect people, you shut up, you be quiet.” pic.twitter.com/SNNsCcxtSn