Ο Νόβακ Τζόκοβιτς “κέρδισε” το δικαστήριο για τη βίζα του και πλέον μπορεί να φύγει από το ξενοδοχείο καραντίνας, αλλά ακόμη δεν είναι 100% βέβαιο ότι θα μπορέσει να αγωνιστεί και στο Australian Open.

Σύμφωνα με τη νέα ενημέρωση από την Αυστραλία, ο υπουργός Μετανάστευσης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ξανά τη βίζα του Σέρβου τενίστα, με προσωπική απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη χώρα για την επόμενη τριετία.

“Θα εξετάσει το ενδεχόμενο μιας προσωπικής επέμβασης”, αναφέρουν από τη χώρα των καγκουρό, την ώρα που ο Τζόκοβιτς αγωνιά για τη συμμετοχή του στο Australian Open, όπου και θα διεκδικήσει να γίνει ο μοναδικός τενίστας όλων των εποχών, με 21 Γκραν Σλαμ στην κατοχή του.

Aus government lawyer

Christopher:



“I am instructed that the Minister for Immigration … will consider whether to exercise a personal power of cancellation under s 133C(3). Those are my instructions to inform the court.” @theage https://t.co/oct4rg3OHJ