Ο Τζο Μπάιντεν άναψε το “πράσινο φως” για την άρση των περιορισμών για τους ανεμβολίαστους του κορονοϊού στις ΗΠΑ και ο Νόβακ Τζόκοβιτς μπορεί πλέον να συμμετάσχει στο US Open.

Ο Τζόκοβιτς είχε χάσει τα δύο τελευταία Γκραν Σλαμ των ΗΠΑ, εξαιτίας της επιμονής του κατά του εμβολίου του κορονοϊού και δεν αγωνίστηκε πρόσφατα ούτε στα τουρνουά της Καλιφόρνιας και του Μαϊάμι.

Η απόφαση όμως του Μπάιντεν για την άρση των περιορισμών, άνοιξε και το… δρόμο, για την επιστροφή του Σέρβου τενίστας στο US Open, όπου και θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει το 23ο του Γκραν Σλαμ και να βρεθεί στην κορυφή της λίστας, με τις περισσότερες κατακτήσεις όλων των εποχών.

Novak Djokovic set to play at US Open as US announces end of Covid rule https://t.co/BMJEzEQRL6