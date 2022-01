Η… περιπέτεια του Νόβακ Τζόκοβιτς στο φετινό Australian Open τελείωσε πριν καν ξεκινήσει. Οι αρχές της Αυστραλίας είχαν ακυρώσει την βίζα του Σέρβου, λόγω του ότι δεν είχε εμβολιαστεί κατά της Covid-19, ο 34χρονος αθλητής προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής, αλλά δεν δικαιώθηκε τελικά απελαύνεται από την «χώρα των καγκουρό».

Οι τελευταίες ελπίδες του Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης για να συμμετάσχει στο πρώτο Grand Slam του 2022 τερματίστηκαν το πρωί της Κυριακής. Το Δικαστήριο έδωσε τέλος σε μία υπόθεση που έχει απασχολήσει την χώρα, αλλά και την κοινή γνώμη, τις τελευταίες 10 ημέρες (με ομόφωνη απόφαση των τριών δικαστών).

Λίγες ώρες μετά ο Νόβακ Τζόκοβιτς, βρέθηκε στο αεροδρόμιο στο αεροδρόμιο Tullamarine (εκεί ξεκίνησε η συγκεκριμένη… περιπέτεια) για να πάρει την πτήση του για Ντουμπάι. Σύμφωνα με φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ο “Νόλε” βρέθηκε στο lounge της Emirates με συνοδεία της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

JUST IN | Novak Djokovic under AFP escort in the lounge at Melbourne Airport ahead of his flight back to Europe via Dubai next hour. #AusOpen pic.twitter.com/Mb47tW76VC — Shane McInnes (@shanemcinnes) January 16, 2022

Πάντως, ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε χαμογελαστός, μπροστά στον φακό του Reuters, σκεπτόμενος πιθανότατα ότι η ταλαιπωρίας του (σ.σ. έτσι εξελίχθηκε τελικά η προσπάθεια του να αγωνιστεί στο Australian Open) ολοκληρώνεται.

Άγνωστο είναι ακόμη αν ο Τζόκοβιτς θα παραμείνει στο Ντουμπάι ή θα επιστρέψει στη Σερβία. Σε κάθε περίπτωση, να συνεχίσει τις προπονήσεις του εν όψει της συμμετοχής του στα τουρνουά που ακολουθούν.

Smiling in the face of adversity. Only Novak Djokovic ♥



(Reuters) #WeStandWithNovak pic.twitter.com/ikcRE2dMqT — Novak India Fans (@NovakIndiaFans) January 16, 2022

@DjokerNole Come out with your head held high, you are the greatest hero in history, they really managed to keep you away from the championship, but they can’t keep you away in our hearts, we love you #NovakDjokovic pic.twitter.com/1fblKdurs0 — najla (@NajlaAbuHaider) January 16, 2022