Ντάριους Μόρις: Πέθανε ο 33χρονος πρώην NBAer

“Σοκ” και πένθος για το χώρο του ΝΒΑ. Πέθανε σε ηλικία 33 ετών ο άλλοτε παίκτης των Λος Άντζελες Λέικερς -και άλλων ομάδων της Λίγκας- Ντάριους Μόρις.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 33 ετών άφησε ο μπασκετμπολίστας, Ντάριους Μόρις. Ο Αμερικανός έγινε γνωστός από το πέρασμά του στους Λος Άντζελες Λέικερς (2011-13), ενώ αγωνίστηκε στο μεγαλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη για περίπου πέντε χρόνια (2011-15), φορώντας τη φανέλα των Λέικερς, Σίξερς, Κλίπερς και Γκρίζλις.

Τελευταία ομάδα που αγωνίστηκε ήταν η Δουνκέρκη, το 2020. Ο πρώην NBAer κατάφερε ν’ αγωνιστεί τόσο στην G-League, όσο και σε Κίνα, Ρωσία και Γαλλία, ενώ στο NBA κατέγραψε 132 συμμετοχές στην κανονική διάρκεια.

Four-year NBA veteran Darius Morris has passed away at the age of 33. Morris played for the Lakers, 76ers, Clippers, Grizzlies and Nets from 2011-2015.