Ντέγιαν Λόβρεν, η μετεγγραφή του ΠΑΟΚ συζητήθηκε στα ξένα Μέσα: «Αντιπυραυλική ασπίδα στις βόμβες της Αθήνας»

Η μετεγγραφή του Ντέγιαν Λόβρεν στο ΠΑΟΚ, στο φινάλε της μετεγγραφικής περιόδου, συζητήθηκε από τα διεθνή Μέσα.

Ο Ντέγιαν Λόβρεν έκλεισε στον ΠΑΟΚ, λίγο πριν την ολοκλήρωση της μετεγγραφικής περιόδου του καλοκαιριού και θα ενισχύσει -αρχικά- το “δικέφαλο του Βορρά” στις εγχώριες διοργανώσεις, αφού η λίστα με τους παίκτες που μπορούν να αγωνιστούν στα ευρωπαϊκά ματς της ομάδας, έχει δηλωθεί στην UEFA εδώ και αρκετές ημέρες.

Η συμφωνία των δυο πλευρών αφορά διετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του Κροάτη αμυντικού να τον κατατάσσουν αυτόματα στα υψηλά μισθολογικά κλιμάκια του ΠΑΟΚ.

Σε ηλικία 35 ετών, ο Ντέγιαν Λόβρεν φέρνει στην Τούμπα τη μεγάλη του εμπειρία από την Premier League -και την παρουσία του στη Λίβερπουλ- με τα διεθνή Μέσα να ασχολούνται με τη μετακίνησή του από την Λιόν στον ΠΑΟΚ .

Η είδηση “έπαιξε” ψηλά στον ευρωπαϊκό Τύπο, με πιο χαρακτηριστική αναφορά από τη “Mozzartsport” που χαρακτήρισε τον Λόβρεν, αντιπυραυλική ασπίδα που έχει ο ΠΑΟΚ στις “βόμβες” της Αθήνας.

Tην ίδια ώρα, το κροατικό σάιτ “dnevno.hr” ανέφερε: “Ο Ντέγιαν Λόβρεν έχει νέο σύλλογο: Πολύ γενναία απόφαση, φοράει την «ασπρόμαυρη» φανέλα”.

LOVREN TO PAOK!



PAOK is close to signing Dejan Lovren from Lyon. Only a few details remain to be finalized, but Lovren has agreed to personal terms with the Greek club.#PAOK #Lovren #Lyon pic.twitter.com/yaActndEqq