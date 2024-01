Θρήνος στο ΝΒΑ, καθώς ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς βοηθός του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 46 ετών. Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας υπέστη καρδιακό επεισόδιο, με την είδηση του θανάτου του να σκορπίζει στην θλίψη στον μπασκετικό και όχι μόνο χώρο.

Ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς υπέστη ανακοπή καρδιάς την Τετάρτη(17/01) με τον ίδιο στη συνέχεια να διακομίζεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Ωστόσο λίγες ώρες αργότερα ο ίδιος δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Μάλιστα το ΝΒΑ προχώρησε άμεσα σε αναβολή του αγώνα των «πολεμιστών» απέναντι στους Γιούτα Τζαζ.

Με καταγωγή από το Βελιγράδι, ο Μιλόγεβιτς διένυε την τρίτη του σεζόν ως βοηθός προπονητή, έχοντας μάλιστα συμβάλλει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ το 2022.

Πριν ενταχθεί στους Ουόριορς πέρασε το 2021 ως προπονητής της Μπουντούτσνοστ στην Αδριατική Λίγκα στο Μαυροβούνιο, ενώ νωρίτερα και για οκτώ αγωνιστικές περιόδους βρισκόταν στο τιμόνι της Μέγκα Μπάσκετ στο Βελιγράδι.

Τον Δεκέμβριο του 2019 διορίστηκε βοηθός προπονητή στην εθνική ομάδα της Σερβίας, στο πλευρό του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Ο Μιλόγεβιτς είχε επίσης μια διεθνή αγωνιστική καριέρα 14 ετών, ενώ είχε αναδειχθεί πολυτιμότερος παίκτης της Αδριατικής Λίγκας τρεις φορές (2004-06).

