Λίγο μετά τη δημοσιοποίηση της ολοκλήρωσης του τεράστιου deal στο ΝΒΑ, ο Ντέμιαν Λίλαρντ έστειλε το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, εκφράζοντας παράλληλα την αγάπη του προς τους Πόρτλαν Μπλέιζερς.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ εξέφρασε την αγάπη του για τους Μπλέιζερς, τη φανέλα των οποίων φόρεσε για 11 χρόνια, ενώ δήλωσε ενθουσιασμένος με την προοπτική των Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Θυμίζουμε ότι οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κινήθηκαν γρήγορα και μέσα από μία συμφωνία τριών ομάδων, απέκτησαν μέσω ανταλλαγής τον Ντέμιαν Λίλαρντ των Μπλέιζερς.

Η ομάδα του Πόρτλαντ θα λάβει τους Τζρου Χόλιντεϊ, Ντεάντρε Εϊτον, Τουμανί Καμαρά, ενώ οι Φοίνιξ Σανς θα αποκτήσουν τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Νασίρ Λιτλ, Γκρέισον Άλεν και Κίον Τζόνσον.

«Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά οι φίλοι των Μπλέιζερς και η πόλη του Πόρτλαντ τους οποίους αγαπώ πραγματικά… θα αντιμετωπιστούν με ειλικρίνεια. Μείνετε συντονισμένοι. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιό μου τους Μπακς!», ανέφερε στο «τιτίβισμά» του ο 33χρονος γκαρντ.

The casuals won’t be addressed but the trailblazers fans and city of Portland that I love truly will be … and they will be addressed truthfully. Stay tuned



Excited for my next chapter! @Bucks 🎟️