Ντεριά Τσαϊργκάν: Ποιά είναι η βολεϊμπολίστρια που συνελήφθη για ναρκωτικά και εμφανίζεται ως ερωμένη του Εκρέμ Ιμάμογλου

Η Ντεριά Τσαϊργκάν, που είναι πρώην διεθνής αθλήτρια βόλει με την Εθνική ομάδα της Τουρκίας έχει κεντρίσει τα βλέμματα στη γειτονική χώρα, καθώς συνελήφθη για ναρκωτικά και εμφανίζεται ως σύντροφος του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στο παρελθόν η Τσαϊργκάν, που συνελήφθη μετά από έρευνα της Διώξης ναρκωτικών, είχε ερωτηθεί για το ποιο είναι το πιο διάσημο πρόσωπο που έχει αποθηκευμένο στις επαφές τις και είχε απαντήσει τον Ιμάμογλου, χωρίς τότε να έχει υπάρξει κάποια φημολογία για πιθανή σχέση τους.

Ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης δεν έχει κάνει κάποια επίσημη τοποθέτηση για όσα κατέθεσε η influencer, Ράμπια Καράτζα στην Τουρκία σχετικά με την εξωσυζυγική του σχέση με την βολεϊμπολίστρια που συνελήφθη.

Η καριέρα της Ντεριά Τσαϊργκάν

Η Τσαϊργκάν είναι πασίγνωστη αθλήτρια στην Τουρκία έχοντας αγωνιστεί με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας σε ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Αγωνιζόταν ως λίμπερο και έχει περάσει από τους δύο μεγαλύτερους συλλόγους της χώρας. Την Φενερμπαχτσέ και τη Γαλατασαράι.

Με τη Φενερμπαχτσέ αναδείχτηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2013, νικώντας στον τελικό τη ρωσική Uralochka NTMK.

Έχει πανηγυρίσει επίσης δύο βαλκανικά Κύπελλα το 2016 και το 2023.

Στην καριέρα της έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων, πέρα από τη Φενερμπαχτσέ και τη Γαλατασαράι, στις Καρσίγιακα, Χάλκμπανκ και Τσανάκαλε Μπελεντιγεσπόρ.