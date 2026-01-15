Εκρέμ Ιμάμογλου: Συνελήφθη για ναρκωτικά η αθλήτρια του βόλεϊ Ντεριά Τσαϊργκάν – Τουρκικά μέσα την εμφανίζουν ως ερωμένη του

Στο εδώλιο θα καθίσει σήμερα (15/01.2025) ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκμέρ Ιμάμαγλου με την κατηγορία ότι έχει πλαστό πτυχίο, ωστόσο, ένα ακόμη θέμα έρχεται να προκαλέσει σάλο πριν τη δίκη.

ΜΜΕ στην Τουρκία μεταδίδουν ότι μια influencer, ισχυρίζεται ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, τη Ντεριά Τσαϊργκάν , όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη καταγγελία αναπαράγεται από χθες τόσο από φιλοκυβερνητικά όσο και από αντιπολιτευόμενα μέσα ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δημοσίευμα μάλιστα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah, αναφέρει ότι στο πλαίσιο επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών συνελήφθησαν συνολικά 19 άτομα, ανάμεσά τους και η Ντεριά Τσαϊργκάν. Οι συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Το ίδιο δημοσίευμα επίσης γράφει ότι η influencer Ράμπια Καράτζα, η οποία επίσης συνελήφθη από τις τουρκικές Αρχές, κατέθεσε πως η Τσαϊργκάν ήταν «η φίλη του Ιμάμογλου». Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή της, ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης φέρεται να τη στήριζε οικονομικά, διασφαλίζοντας με τρόπο τις πληρωμές της, ενώ έκανε αναφορά και σε άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DERYA ÇAYIRGAN (@derya.cayirgan)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DERYA ÇAYIRGAN (@derya.cayirgan)

Παράλληλα, τουρκικά μέσα επανέφεραν στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, πριν από περίπου δύο χρόνια, η οποία, ερωτηθείσα για το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει στις επαφές του κινητού της, είχε απαντήσει ότι διαθέτει τον αριθμό τηλεφώνου του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, διαμορφώνεται ένα αρνητικό αφήγημα εις βάρος του δημάρχου Κωνσταντινούπολης, το οποίο τον θέλει να εμπλέκεται σε υποθέσεις που αφορούν πλαστό πτυχίο, οικονομικές ατασθαλίες και εξωσυζυγική σχέση, ισχυρισμοί οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί από κανέναν.