Ντιέγκο Κόστα κατά Αντόνιο Κόντε: «Πάντα θυμωμένος με μια μούρη μέχρι το πάτωμα, μάλλον δεν κάνει σεξ στο σπίτι»

Μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο “The Obi One Podcast” του Τζον Όμπι Μίκελ έδωσε ο Ντιέγκο Κόστα. Ο 37χρονος επιθετικός -που παραμένει ελεύθερος στην αγορά- αναφέρθηκε στη συνύπαρξή του με τον προπονητή, Αντόνιο Κόντε και… δεν κρατήθηκε.

Ο Ντιέγκο Κόστα ξέσπασε κατά του Αντόνιο Κόντε και τόνισε πως ο Ιταλός προπονητής είχε φτάσει σε ένα σημείο -με τη συμπεριφορά του- να μην τον θέλει κανείς στην Τσέλσι.

Ο Κόντε κατέκτησε ένα πρωτάθλημα κι ένα Κύπελλο στα δυο χρόνια παρουσίας του στους Λονδρέζους, αλλά απολύθηκε -με ανακοίνωση μόλις 61 λέξεων- το 2018, παίρνοντας μια καλή αποζημίωση. Όπως φαίνεται και από τα λεγόμενά του στο podcast του Τζον Όμπι Μίκελ, ο Ντιέγκο Κόστα δεν είχε καθόλου καλή σχέση μαζί του.

«Είναι άνθρωπος που νομίζει ότι τα ξέρει όλα! Δεν εμπιστεύεται κανέναν άλλον. Δεν απολαμβάνεις την προπόνηση μαζί του. Είναι πάντα θυμωμένος, πάντα κατσούφης, μάλλον δεν κάνει σεξ στο σπίτι γιατί είναι πολύ πικρόχολος τύπος.

Είναι κρίμα γιατί ήμουν πραγματικά χαρούμενος στην Τσέλσι και δεν ήθελα να προκαλέσω πρόβλημα στην ομάδα. Αν θα επέστρεφα, ήθελα να ξέρω ότι όλοι με ήθελαν εκεί, εκτός από εκείνον που δεν τον ήθελε κανείς» ανέφερε μεταξύ άλλων για τον νυν προπονητή της Νάπολι.

Ο Ντιέγκο Κόστα θυμήθηκε το περιστατικό που οδήγησε στην αποχώρησή του από το Λονδίνο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League το 2016-17. «Πήγα διακοπές και του έστειλα ένα μήνυμα: “Αφεντικό, θέλω να μάθω αν με υπολογίζεις την επόμενη σεζόν”. Μου απάντησε με μήνυμα: “Ντιέγκο, σε ευχαριστώ πολύ για όλα, αλλά δεν βασίζομαι σε εσένα”». Αυτή η απόφαση άφησε το στίγμα του. «Δεν είναι φυσιολογικό για έναν προπονητή να μην υπολογίζει τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του», ανέφερε, πεπεισμένος ότι η αποχώρησή του δεν είχε λογική αθλητική εξήγηση.

«Έστειλα αμέσως το μήνυμα στη Μαρίνα Γκρανόφσκαγια (τότε αθλητική διευθύντρια της Τσέλσι) και μου είπε ότι αυτό που έκανε δεν επιτρέπεται, ότι δεν είναι ο Κόντε ο ιδιοκτήτης της ομάδας», αποκάλυψε ο Ντιέγκο Κόστα.

Παραδόξως, εκείνη η σεζόν ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες της Τσέλσι στην πρόσφατη ιστορία. Με τον Κόντε στο τιμόνι, οι «Μπλε» σήκωσαν το πρωτάθλημα και ο Ντιέγκο Κόστα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, σκοράροντας 22 γκολ σε 42 εμφανίσεις. «Τους τίτλους που κέρδισε στην Τσέλσι, τους κέρδισε μαζί μου», ανέφερε.

Στον αντίποδα, ο Κόστα αποθέωσε τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον προπονητή που απόλαυσε περισσότερο από κάθε άλλον. «Ο Μουρίνιο σου δίνει ζωή. Πηγαίνεις στην προπόνηση χαρούμενος», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη χαοτική διαφορά στην προσέγγιση των δύο προπονητών.