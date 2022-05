Η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στο θρυλικό Αργεντινή – Αγγλία του Μουντιάλ του 1986 βγήκε σε δημοπρασία και πωλήθηκε για ποσό ρεκόρ.

Ο οίκος δημοπρασιών Sotheby’s έβγαλε στις 20 Απριλίου σε δημοπρασία μία από τις πιο διάσημες φανέλες στον αθλητισμό. Αυτή που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα στον προημιτελικό, Αργεντινή – Αγγλία για το Μουντιάλ του 1986, όταν πέτυχε το ιστορικό γκολ με το “χέρι του Θεού”.

Diego Maradona’s ‘Hand of God’ jersey sets a new world record. It has sold for an incredible $9.3m @Sothebys making it the most ever spent at auction on a piece of sports memorabilia. https://t.co/6sR6MN5IS7

Ο πρώην Άγγλος διεθνής μέσος, Στιβ Χοτζ να την έχει στην κατοχή του και μετά από όλα αυτά τα χρόνια, πήρε την απόφαση να πουλήσει αυτό το σπάνιο ποδοσφαιρικό κειμήλιο μέσω του συγκεκριμένου διεθνούς οίκου.

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, η φανέλα θα… μάζευε ένα ποσό μεταξύ 4 και 6 εκατομμυρίων λιρών, ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.

Η φανέλα έφτασε τις 7,142,500 λίρες, δηλαδή 8,5 εκατομμύρια ευρώ θεωρείται ως η πιο ακριβή πώληση στην ιστορία του παγκοσμίου αθλητισμού (σε αυτόν τον τομέα), καταρρίπτοντας το μέχρι πρότινος ρεκόρ που άνηκε σε μια φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ από το 1928-1930 (είχε πουληθεί τον Ιούνιο του 2019 για 4.440.000 λίρες).

The Diego Maradona @Argentina shirt which he wore in the 1986 @FIFAWorldCup quarter-final against England has sold for £7,142,500 at the end of a two-week online auction at @Sothebys, it officially becomes the most expensive match-worn sports jersey in history. pic.twitter.com/MTGVFlgmhZ