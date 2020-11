Ντιέγκο Μαραντόνα: “Βαρύ” πένθος στην Αργεντινή! Χιλιάδες κόσμου στους δρόμους (vids, pics)

Ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα πέθανε σε ηλικία 60 ετών και βύθισε στο πένθος ολόκληρο τον κόσμο, με την Αργεντινή να θρηνεί τον κορυφαίο όλων, τον δικό της θεό.

Όπως και στη Νάπολη στην Ιταλία, έτσι και στην πατρίδα του “Ντιεγκίτο”, χιλιάδες κόσμου άρχισε να βγαίνει στους δρόμους για να αποτίνει φόρο τιμής στο ίνδαλμα κάθε μικρού Αργεντινού. Από νωρίς έχει αρχίσει να μαζεύεται κόσμος τόσο στο γήπεδο της Νιούελς Ολντ Μπόις, όσο και σε αυτό της Μπόκα Τζούνιορς, ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο μεγάλος Μαραντόνα.

Ολόκληρη η χώρα πενθεί για το χαμό του, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει τριήμερο πένθος, επιτρέποντας στους πολίτες να θρηνήσουν για τον αγαπημένο τους ήρωα.

Crowds have gathered in the streets in Argentina to mourn the loss of Diego Maradona.



Journalist Santiago Gonzalez says thousands of people are singing, lighting candles and leave flowers in tribute to the “iconic” footballer.



More: https://t.co/xJ1sZO961P pic.twitter.com/IgR36Bfigs