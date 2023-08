Το αιματηρά επεισόδια που προκάλεσαν χθες (7.8.2023) οι χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, οι διαβόητοι «Bad Blue Boys», στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου δολοφονήθηκε ο 29χρονος οπαδός της Ένωσης, δεν προκάλεσαν έκπληξη σε όσους ήξεραν το βίο και την πολιτεία τους.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, που αιματοκύλισαν τους χώρους έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ και δολοφόνησαν τον 29χρονο οπαδό της Ένωσης, είναι γνωστοί για τη σοκαριστική δράση τους και θεωρούνται οι χειρότεροι ίσως χούλιγκανς της Ευρώπης και αποφασισμένοι ακόμα και να σκοτώσουν.

Οι Bad Blue Boys ιδρύθηκαν στις 17 Μαρτίου 1986 στο Ζάγκρεμπ. Οι οργανωμένοι οπαδοί της Ντινάμο Ζάγκρεμπ που προκάλεσαν τα επεισόδια στο γήπεδο της ΑΕΚ με τραγική κατάληξη το θάνατο του 29χρονου Μιχάλη Κατσουρή, φέρονται να πήραν το όνομά τους, από την αμερικανική ταινία του 1983 «Bad Boys» με πρωταγωνιστή τον Sean Penn.

Μασκότ τους και σήμα κατατεθέν τους είναι ένα μπουλντόγκ και ο επίσημος ύμνος τους είναι το «Dinamo ja volim» («I love Dinamo»), από το κροατικό ροκ συγκρότημα Pips, Chips & Videoclips.

Η συντριπτική πλειοψηφία της ιδρυτικής ομάδας τους, αλλά και τα περισσότερα μέλη τους ως τώρα είναι ακροδεξιοί.

Ο Κροάτης δημοσιογράφος Andrej Krickovich, είχε πει ότι οι Bad Blue Boys ήταν στην πρώτη γραμμή του εθνικιστικού κινήματος στη χώρα το 1990 και ότι είχαν προσφέρει την υποστήριξή τους στον Φράνιο Τούτζμαν (ο οποίος έγινε ο πρώτος πρόεδρος της Κροατίας τη δεκαετία του 1990) στις πρώτες εκλογές της Κροατίας και ήταν φυσικά υπέρ της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας.

Ο σκηνοθέτης Saša Podgorelec που έκανε ένα ντοκιμαντέρ για τους Bad Blue Boys, δήλωσε ότι είχαν «συνείδηση της ταυτότητάς τους και ήταν αρκετά γενναίοι για να εκφράσουν τις επιθυμίες τους για την ανεξαρτησία της Κροατίας».

Ο Φράνιο Τούτζμαν τους είχε από κοντά και τους… κανάκευε και μάλιστα πήγαινε συχνά στα παιχνίδια της Ντιναμό Ζάγκρεμπ και πάντα οι Κροάτες χούλιγκανς τον αποθέωναν.

Στις 13 Μαΐου του 1990 σε ένα ντέρμπι της Ντινάμο στο Ζάγκρεμπ με τον Ερυθρό Αστέρα στο περίφημο γήπεδο των Κροατών, το Μάξιμιρ, οι χούλιγκανς της ομάδας, που τα έκαναν γης μαδιάμ στο γήπεδο της ΑΕΚ, έκαναν τα πρώτα τους σοκαριστικά επεισόδια και μάλιστα ο πόλεμος που στήθηκε εκεί ήταν ο προπομπός του αιματηρού εμφυλίου και του διαμελισμού της Γιουγκοσλαβίας.

Στο γήπεδο έγινε το χάος. Οι παίκτες πιάστηκαν στα χέρια, οι χούλιγκανς ανέλαβαν δράση και στο Μάξιμιρ στήθηκε μια πραγματική μάχη.

Οι χούλιγκανς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ έκαναν κατά καιρούς πολλά «ανδραγαθήματα» δείχνοντας το απάνθρωπο πρόσωπό τους, που έδειξαν και χθες στο γήπεδο της ΑΕΚ.

Το 2008 οι «Bad Blue Boys» ενεπλάκησαν σε μια διαμάχη σχετικά με ένα γκράφιτι που ήταν τοποθετημένο στους τοίχους ενός κτηρίου και έγραφε: «Death to Journalists, BBB ZG» («Θανάτος στους δημοσιογράφους, ΒΒΒ Ζάγκρεμπ»).

Το γκράφιτι εμφανίστηκε μετά τον θάνατο ενός μέλος του συνδέσμου οπαδών της Ντινάμο Ζάγκρεμπ μετά από καυγά με άλλους χούλιγκανς σε πάρκο.

Οι BBB αρνήθηκαν οποιαδήποτε ανάμειξη είτε στα γκράφιτι είτε σε άλλα περιστατικά που είχαν συμβεί, επικρίνοντας τους δημοσιογράφους για «αναταραχή και προκατάληψη», επειδή έγραφαν και έλεγαν ότι οι οπαδοί της Ντιναμό ήταν πίσω από το όλο θέμα. Ο δήμαρχος του Ζάγκρεμπ Μίλαν Μπάντιτς αντί να τους τραβήξει τ’ αυτί, τους υποστήριξε λέγοντας ότι οι Bad Blue Boys κατηγορήθηκαν άδικα.

Το 2010 τα έβαλαν με τη διοίκηση της ομάδας τους επειδή τους ασκούσε κριτική και μάλιστα έκαναν μποϊκοτάζ από τους αγώνες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ για μεγάλο διάστημα.

Το 2018, η κροατική αστυνομία έκανε έφοδο σε χώρους των BBB στο Ζάγκρεμπ, όπου βρέθηκε ένα οπλοστάσιο με όπλα, γκλομπ, πυροτεχνήματα και πυρομαχικά πυροβόλων όπλων. Στους χώρους αυτούς υπήρχαν γκράφιτι με τον Αδόλφο Χίτλερ.

Κατά καιρούς κάνουν ναζιστικές παρελάσεις σε δρόμους πόλεων σε πολλά εκτός έδρας ματς της Ντινάμο Ζάγκρεμπ και έχουν μαζί τους και τις ανάλογες σημαίες.

Οι Κροάτες οπαδοί εμφάνισαν μια σημαία με σβάστικα στις κερκίδες σε έναν ευρωπαϊκό προκριματικό αγώνα με τη Γεωργία στο Σπλιτ τον Ιούνιο του 2011.

Το 2018 η Ντινάμο ήταν να παίξει με την Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Οι ΒΒΒ έκαναν αισθητή εκεί την παρουσία τους πριν το ματς.

Χαιρετούσαν ναζιστικά, έκαναν επεισόδια και μάλιστα η εισαγγελία του Σάλτσμπουργκ άσκησε δίωξη κατά 14 μελών τους για εξύμνηση του κροατικού φασιστικού καθεστώτος Ustasa.

Εκατοντάδες Bad Blue Boys εθεάθησαν να παρελαύνουν ναζιστικά στους δρόμους του Μιλάνου χαιρετώντας ναζιστικά πριν από τον αγώνα με την Μίλαν πέρσι. Στο ματς έγιναν επεισόδια και μάλιστα δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ένας οπαδός της Ντινάμο Ζάγκρεμπ είχε μαχαιρωθεί.

