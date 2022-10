Ο Ντιόγκο Ζότα θα χάσει το Μουντιάλ 2022, εξαιτίας μιας θλάσης στη γάμπα, με τον Πορτογάλο επιθετικό να είναι απαρηγόρητος κάτι που αποτυπώθηκε σε ανάρτηση του στα social media.

Ο Ντιόγκο Ζότα στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος στη αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Σίτι, καθώς στα τελευταία λεπτά του αγώνα υπέστη βαριά θλάση στη γάμπα με αποτέλεσμα να μένει εκτός αγωνιστικών χώρων για τουλάχιστον ένα, χάνοντας κατά συνέπεια το Μουντιάλ 2022. όπως επιβεβαίωσε και ο Γιούργκεν Κλοπ.

Λίγη ώρα αργότερα μετά την γνωστοποίηση της σοβαρότητας του τραυματισμού του, ο Ζότα προχώρησε μια ανάρτηση στα social media, αναφέροντας για τη μη συμμετοχή του στο Παγκόσμιο κύπελλο ότι ”ένα από τα όνειρά μου κατέρρευσε”

Η ανάρτηση του Ζότα

«Ένα τόσο όμορφο βράδυ στο Άνφιλντ, ολοκληρώθηκε με τον χειρότερο τρόπο για εμένα. Στο τελευταίο λεπτό ένα από τα όνειρά μου κατέρρευσε (σ.σ. το να αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Κύπελλο). Θα υποστηρίζω την εθνική ομάδα από μακριά και θα παλέψω για να επιστρέψω στην δράση το συντομότερο δυνατό»

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You’ll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1